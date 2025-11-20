Zware namen in zicht: dit zijn de mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels op het WK 2026

42 van de 48 tickets voor het WK 2026 zijn inmiddels uitgedeeld. België wordt wél reekshoofd, maar kan ondanks die status toch al in de groepsfase enkele gevaarlijke tegenstanders treffen. Op 5 december volgt de officiële loting.

Dinsdagavond tegen Liechtenstein heeft België niet alleen zijn ticket voor het WK 2026 verzilverd, maar ook officieel bevestigd dat het als reekshoofd in pot 1 zit voor het toernooi. Dat is belangrijk, want zo vermijden de Rode Duivels de allersterkste landen in de groepsfase. Toch kunnen ze al meteen een paar lastige tegenstanders treffen.

Nu 42 van de 48 deelnemers bekend zijn (vier tickets worden via de Europese play-offs verdeeld, terwijl de laatste twee naar de winnaars van de intercontinentale barrages gaan, in maart in Mexico), kunnen we al zien wie de mogelijke tegenstanders van België worden.

Mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels op het WK

In pot 2 zitten onder meer Kroatië en Marokko, twee ploegen die België slechte herinneringen bezorgen aan het WK 2022. Maar ook Japan, Senegal en Uruguay behoren tot de mogelijke opponenten.

In pot 3 vinden we landen als Noorwegen, Egypte, Algerije, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. In pot 4 zitten Ghana, de WK-debutanten en de teams die zich via de diverse barrages kwalificeren.

Ter herinnering: in een WK-groep kunnen maximaal twee Europese landen zitten. In Noord-Amerika moeten de teams eerste of tweede worden in hun groep, of bij de acht beste derdes horen, om door te stoten naar de volgende ronde.