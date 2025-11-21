Thibaut Courtois komt met opmerkelijk nieuws (dat zeker niet iedereen verwacht had)

Thibaut Courtois komt met opmerkelijk nieuws (dat zeker niet iedereen verwacht had)
Thibaut Courtois heeft helemaal geen plannen om te stoppen bij de Rode Duivels na het WK van volgend jaar. Integendeel: de 33-jarige doelman wil nog vijf à zes jaar op het hoogste niveau keepen, zowel bij Real Madrid als bij België.

Dat vertelde hij in het Spaanse radioprogramma *El Partidazo de COPE*. “Ik wil tot mijn 38ste of 39ste blijven spelen en tot het einde van mijn carrière uitkomen voor de nationale ploeg”, klonk het overtuigd.

Daarmee geeft Courtois impliciet aan dat hij ook hoopt deel te nemen aan het WK 2030. Voor de Rode Duivels is dat een opsteker: ze behouden hun absolute nummer één, die na een blessureperiode opnieuw fit is en dit weekend terug onder de lat staat bij Real Madrid.

Maar voor jonge doelmannen zoals Senne Lammens en Mike Penders is het minder goed nieuws. Zij moeten - net zoals Simon Mignolet jarenlang - waarschijnlijk blijven wachten op hun kans achter een schier onwrikbare nummer één.

Forfait volledig verkeerd geïnterpreteerd

Courtois miste de interlands tegen Kazachstan en Liechtenstein door een lichte blessure aan de adductoren, maar benadrukt dat zijn afwezigheid verkeerd werd geïnterpreteerd. “Men dacht dat ik geen zin had in de nationale ploeg, maar dat klopt niet. Elke match voor de Rode Duivels is bijzonder. Ik voelde pijn tijdens de wedstrijd tegen Rayo Vallecano en wilde geen risico nemen na eerdere blessures.”

De doelman legde uit dat rust noodzakelijk was om erger te vermijden. Vorig jaar stond hij twee keer meerdere weken aan de kant door gelijkaardige adductorenproblemen. “Ik wilde niet riskeren dat ik opnieuw vijf of zes weken out zou zijn”, zei hij. Zijn terugkeer bij Real komt dus op het juiste moment voor hem én voor de club.

Voorlopig is één zaak duidelijker dan ooit: zolang Thibaut Courtois fit blijft en op dit niveau blijft spelen, blijft hij de onbetwiste nummer één van de Rode Duivels. En dus wordt het geduld van de volgende generatie keepers nóg wat langer op de proef gesteld.
 

