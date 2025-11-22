Arsenal lacht in vuistje: Manchester City lijdt dure nederlaag bij Newcastle

Ook de Premier League trekt zich dit weekend opnieuw op gang. Jérémy Doku en Manchester City maakten zaterdag de vervelende verplaatsing naar Newcastle, waar ze tegen een zure nederlaag aanliepen.

City had zich na een wat mindere start helemaal onder de mensen gevoetbald over het Kanaal. Een zege tegen Newcastle kon Pep Guardiola en co in het zog houden van leider Arsenal. Maar een uitwedstrijd in St James' Park is nooit een cadeau. Dat ondervond City zelf in het noorden van Engeland.

Beide ploegen serveerden een aangenaam kijkstuk, maar op doelpunten was het een tijd lang wachten. Haaland kon na twee minuten een schitterende pas van Doku niet verzilveren. De voorbode van een eerste helft zonder goals. Ruststand: 0-0.

Newcastle-City breekt na de pauze helemaal open

Ook het beginkwartier van de tweede helft was doelpuntenloos, tot we plots een dolle tien minuten kregen. Het was Barnes die op de counter het vuur aan de lont stak met de 1-0.

City reageerde vrijwel meteen. Rúben Dias werkte de 1-1 tegen de touwen. Newcastle bleef echter niet bij de pakken zitten. Topaankoop Woltemade bediende Barnes: 2-1.

City knutselde nog een slotoffensief in elkaar, maar scoren lukte niet meer. Daarvoor blijven de Citizens op vier punten van leider Arsenal, dat zondag nog in actie komt tegen stadsrivaal Tottenham Hotspur en de kloof dus kan uitdiepen.