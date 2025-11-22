Dit heeft Yves Vanderhaeghe te zeggen na droomstart bij nieuwe club

Francs Borains zat de voorbije weken in moeilijk vaarwater. Plots werd Igor De Camargo er ontslagen en kwam Yves Vanderhaeghe meteen in zijn plaats. Het shockeffect bleef niet uit, want de ploeg uit de Borinage won meteen van Club Luik.

Of Francs Borains een topmatch speelde tegen Club Luik, het nummer vier uit de Challenger Pro League? Neen, briljant was het niet. Maar ze wonnen wel met 2-0 en schuiven zo wat op in het klassement.

Yves Vanderhaeghe gaf zijn analyse bij de microfoon van Sudinfo na de Waalse derby: "We hadden het in het begin een beetje moeilijk. Maar Club Luik creëerde ook geen duidelijke kansen. Toen hadden we een beetje geluk met een bal die over alles heen gaat, maar door een verdediger wordt aangeraakt."

Yves Vanderhaeghe spreekt over een droomstart

Hij benadrukt de soliditeit van zijn team: "We stonden goed gepositioneerd in de tweede helft. En mijn spits zette de juiste druk! We waren gul in onze inspanningen, met diepe loopacties en ik ben erg trots op mijn spelers. Het is de droomstart."

Francs Borains opende de score in de 36e minuut na een afgeweken schot van Massimo Bruno. Uiteindelijk zou het zelfs nog 2-0 worden voor de thuisploeg.

💥 | Les Francs Borains ouvrent le score dans le choc wallon. 🟢🔥 #RFBFCL pic.twitter.com/yZj7aqGkNb

— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 21, 2025

FT | Les Francs Borains remportent le choc wallon. 🟢✅ #RFBFCL pic.twitter.com/l5wmwlw7Yh

— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 21, 2025

Volgende zaterdag wacht Yves Vanderhaeghe en zijn mannen een nieuwe uitdaging die ook lastig zou kunnen gaan worden. Het team trekt naar Molenbeek om daar RWDM tegemoet te treden.

