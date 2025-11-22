Dit is de precieze reden waarom Norwich voor Clement gekozen heeft

Dit is de precieze reden waarom Norwich voor Clement gekozen heeft
Philippe Clement tekende onlangs een contract bij de Engelse traditieclub Norwich City. Het doel is op termijn terugkeren naar de Premier League. Dit is waarom "The Canaries" voor Clement gekozen hebben.

Clement beleefde zaterdag zijn vuurdoop in dienst van Norwich. Het werd geen gedroomd debuut voor onze landgenoot, die met 4-1 de boot inging op het veld van Birmingham City.

De weg naar de Premier League lijkt dus nog lang te zijn voor Norwich, dat voorlaatste staat in de Championship. Toch lijkt de club te geloven in Clement. Bewijs daarvan zijn overeenkomst tot 2029. Sportief directeur Ben Knapper verklaarde zaterdag de keuze voor de voormalige Rode Duivel.

Clement was een logische keuze voor Norwich

"Hij heeft enorm veel ervaring, is een vooraanstaande coach en eerlijk gezegd vond ik het een ambitieuze doelstelling toen we voor het eerst contact met hem opnamen", vertelde Knapper op de persconferentie na de wedstrijd. "Toen we wisten dat het steeds waarschijnlijker werd, was het voor ons duidelijk dat dit de richting was die we uit wilden gaan."

"Hij heeft een bewezen staat van dienst, heeft in korte tijd veel bereikt en heeft gewerkt met clubs met een vergelijkbare strategie. Het werk dat hij in België en bij Monaco heeft gedaan, is van een ander niveau, maar het was hetzelfde soort opdracht", vervolgde Knapper.

"Zijn leiderschap, het werk dat hij heeft verricht op fysiek vlak, dat was een grote troef, en hij heeft het al eens gedaan en teams overgenomen in een situatie zoals die waarin wij ons nu bevinden, dus het was voor ons een logische keuze."

