Real Madrid kan met aanvoerder Thibaut Courtois opnieuw niet winnen: Barcelona nadert tot op één punt

Real Madrid beet zich zondagavond stuk op Elche. Thibaut Courtois voorkwam voor de rust een achterstand, maar kon na de pauze niet vermijden dat Real opnieuw punten liet liggen in een spektakelrijke 2-2.

Real Madrid nam het zondagavond op tegen Elche, maar verslok zich in de club uit het zuidoosten van Spanje. Thibaut Courtois voorkwam al enkele keren een achterstand voor de rust.

Onze landgenoot was overigens vanaf de start van de wedstrijd al aanvoerder bij Los Blancos. Dit omdat Dani Carvajal geblesseerd was en Federico Valverde op de bank startte.

Kapitein Courtois moet zich twee keer omdraaien

Na de pauze moest hij zich toch een eerste keer gewonnen geven. Aleix Febas scoorde de openingstreffer en Real moest vol aan de bak. Dean Huijsen werkte in minuut 78 de gelijkmaker tegen de netten.

Maar Elche gaf niet op: de nummer tien uit La Liga kwam zelfs opnieuw op voorsprong dankzij Alvaro Rodriguez. Jude Bellingham hing de bordjes kort nadien weer gelijk.

Zo eindigde de wedstrijd op een 2-2 gelijkspel. Een nieuwe puntendeling na de 0-0 tegen Rayo Vallecano voor de interlandbreak. Ondertussen is FC Barcelona al tot op één punt kunnen naderen.

