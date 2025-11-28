Challenger Pro League: Beerschot en Lommel pakken de volle buit

Lorenz Lomme
| Reageer
Challenger Pro League: Beerschot en Lommel pakken de volle buit

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Beerschot haalde het vrijdagavond van FC Luik en blijft zo druk zetten op SK Beveren en KV Kortrijk. Ook SK Lommel pakte de volle buit.

FC Luik heeft al vijf wedstrijden niet gewonnen en ziet zijn ambities voor promotie steeds verder vervagen. De uitwedstrijd van vrijdag tegen Beerschot beloofde moeilijk te worden. De Antwerpenaren zijn in vorm en kamperen in de top 3.

Vlak voor rust opende Vula de score voor Beerschot, toen hij profiteerde van een gebrek aan concentratie bij de bezoekers. Luik probeerde te reageren, maar Beerschot behield de controle over de wedstrijd.

Vijftien minuten voor tijd verdubbelde Van La Parra de score en zette zo de dominantie van de thuisploeg nog wat extra in de verf. Helemaal aan het einde van de wedstrijd sloeg ook Brahic toe om de eindstand op 3-0 vast te leggen.

Beerschot draait mee in de top 3

Beerschot komt dankzij de overwinning op 33 punten en blijft derde in de Challenger Pro league. Dat zijn er tien meer dan Luik, dat nu tegen een nog grotere kloof aankijkt.

Ook SK Lommel kwam vanavond in actie. Het won op het veld van KAS Eupen met 1-2. De goals voor Lommel werden gescoord door Seuntjes en El Boukammiri. Voor Eupen stond Atteri aan het kanon. Lommel komt naast Luik in de stand met 23 punten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Luik FC
Eupen

Meer nieuws

No Hammar, no party: KV Mechelen na zege in Genk door Standard weer met de voeten op de grond gezet

No Hammar, no party: KV Mechelen na zege in Genk door Standard weer met de voeten op de grond gezet

22:39
DAZN baart de Pro League zorgen: uitzendingen kunnen elk moment worden stopgezet

DAZN baart de Pro League zorgen: uitzendingen kunnen elk moment worden stopgezet

22:30
Standard blijft klappen krijgen: opnieuw valt een basisspeler geblesseerd uit

Standard blijft klappen krijgen: opnieuw valt een basisspeler geblesseerd uit

22:00
'Club Brugge ruikt jackpot: Premier League lonkt voor sterkhouder'

'Club Brugge ruikt jackpot: Premier League lonkt voor sterkhouder'

21:20
Maxim De Cuyper onder de indruk van concurrent Club Brugge: "Zeer straf"

Maxim De Cuyper onder de indruk van concurrent Club Brugge: "Zeer straf"

21:00
Rik De Mil hard voor Charleroi voor Henegouwse clash: "Ik herkende mijn ploeg niet"

Rik De Mil hard voor Charleroi voor Henegouwse clash: "Ik herkende mijn ploeg niet"

20:20
'Anderlecht ziet unieke transferopportuniteit mogelijk alsnog uit handen glippen'

'Anderlecht ziet unieke transferopportuniteit mogelijk alsnog uit handen glippen'

20:00
1
Red Flames spoelen Nations League-ontgoocheling door met oefenzege tegen Zwitserland

Red Flames spoelen Nations League-ontgoocheling door met oefenzege tegen Zwitserland

21:40
Beerschot moeit zich in promotiedebat: Nick Shinton onthult hoe het succes tot stand komt

Beerschot moeit zich in promotiedebat: Nick Shinton onthult hoe het succes tot stand komt

16:15
2
Zet Anderlecht straks echt voet naast Club Brugge en Union? "We zijn korter aan het komen"

Zet Anderlecht straks echt voet naast Club Brugge en Union? "We zijn korter aan het komen"

19:30
2
Kompany verdedigt speler van Bayern München na eerste nederlaag: "Ik ben een beetje verbaasd"

Kompany verdedigt speler van Bayern München na eerste nederlaag: "Ik ben een beetje verbaasd"

19:40
Arteta komt met belangrijke update over Leandro Trossard

Arteta komt met belangrijke update over Leandro Trossard

19:25
Club Brugge-icoon blij met Genk en Union, maar met stevige kritiek richting Club Brugge

Club Brugge-icoon blij met Genk en Union, maar met stevige kritiek richting Club Brugge

19:00
Pocognoli mist iets bij Monaco ... wat de kracht van Union net is

Pocognoli mist iets bij Monaco ... wat de kracht van Union net is

18:40
Problemen nog niet van de baan: Pro League reageert meteen na berichtgeving DAZN

Problemen nog niet van de baan: Pro League reageert meteen na berichtgeving DAZN

18:20
Net nu: DAZN sluit nieuwe megadeal van vijf miljard euro met LaLiga in Spanje

Net nu: DAZN sluit nieuwe megadeal van vijf miljard euro met LaLiga in Spanje

18:00
2
Ivan Leko moet slikken voor wedstrijd tegen STVV, dat "op verdiende plaats staat"

Ivan Leko moet slikken voor wedstrijd tegen STVV, dat "op verdiende plaats staat"

17:40
1
Opvallende statistiek Champions League: Dimata véél beter dan al de rest, verrassende Belg op plaats twee

Opvallende statistiek Champions League: Dimata véél beter dan al de rest, verrassende Belg op plaats twee

17:20
Uitsluitsel is gegeven: DAZN komt met heel groot nieuws voor de voetbalfans

Uitsluitsel is gegeven: DAZN komt met heel groot nieuws voor de voetbalfans

17:00
6
KV Mechelen de revelatie van het seizoen? Daar heeft Wouter Vrancken wel iets over te zeggen

KV Mechelen de revelatie van het seizoen? Daar heeft Wouter Vrancken wel iets over te zeggen

16:45
Faris Haroun neemt de honneurs waar: veelvuldige domper voor Antwerp tegen Club Brugge

Faris Haroun neemt de honneurs waar: veelvuldige domper voor Antwerp tegen Club Brugge

16:30
5
Jonas De Roeck beseft dat hij heel grote uitdaging aannam: dit is het probleem bij Club NXT

Jonas De Roeck beseft dat hij heel grote uitdaging aannam: dit is het probleem bij Club NXT

15:45
DONE DEAL: KAA Gent blijft geloven in de toekomst met contract voor zoon van bekende voetballer

DONE DEAL: KAA Gent blijft geloven in de toekomst met contract voor zoon van bekende voetballer

16:00
Anderlecht wordt speciale wedstrijd voor David Hubert: "Met sommigen klikte het niet"

Anderlecht wordt speciale wedstrijd voor David Hubert: "Met sommigen klikte het niet"

15:15
Franky Van der Elst is zeer duidelijk over nieuwe coach Antwerp

Franky Van der Elst is zeer duidelijk over nieuwe coach Antwerp

15:30
1
Besnik Hasi licht tipje van de sluier op voor match tegen Union: "Hij is klaar, zijn reactie deed me deugd"

Besnik Hasi licht tipje van de sluier op voor match tegen Union: "Hij is klaar, zijn reactie deed me deugd"

14:48
Club Brugge, Genk en Union geven de Europese burger moed: extra tickets binnen handbereik

Club Brugge, Genk en Union geven de Europese burger moed: extra tickets binnen handbereik

15:00
Filip Joos lyrisch over jonge Belg: "Gaat bij de absolute Europese top raken én mee naar WK"

Filip Joos lyrisch over jonge Belg: "Gaat bij de absolute Europese top raken én mee naar WK"

14:20
5
Bij KV Kortrijk zit er eentje met revanchegevoelens: "Ik kijk al uit om tegen Yves Vanderhaeghe te spelen"

Bij KV Kortrijk zit er eentje met revanchegevoelens: "Ik kijk al uit om tegen Yves Vanderhaeghe te spelen"

13:15
🎥 In Duivelse vorm? Jonge Belg klopt steeds nadrukkelijker op de deur met schitterende prestatie in Europa

🎥 In Duivelse vorm? Jonge Belg klopt steeds nadrukkelijker op de deur met schitterende prestatie in Europa

14:00
1
Voor duel tussen Wilrijk en ASV Geel spaart Urbain Spaenhoven kritiek niet: "Ze gaan ten onder aan ego's"

Voor duel tussen Wilrijk en ASV Geel spaart Urbain Spaenhoven kritiek niet: "Ze gaan ten onder aan ego's"

11:10
1
"Meer regels op uitzendrechten nodig": Vlaams Parlement eist uitleg van DAZN & co

"Meer regels op uitzendrechten nodig": Vlaams Parlement eist uitleg van DAZN & co

13:30
9
Opvolging Vandenhaute: Anderlecht mengt zich in debatten met Union SG en Club Brugge

Opvolging Vandenhaute: Anderlecht mengt zich in debatten met Union SG en Club Brugge

13:00
Wesley Sonck maakt zich bijzonder druk in spelers KAA Gent: "Denk toch eens twee seconden na"

Wesley Sonck maakt zich bijzonder druk in spelers KAA Gent: "Denk toch eens twee seconden na"

12:40
Club Brugge - Antwerp en de Brusselse derby op het programma: deze scheidsrechters fluiten op speeldag 16

Club Brugge - Antwerp en de Brusselse derby op het programma: deze scheidsrechters fluiten op speeldag 16

12:20
1
Voormalige coach scherp voor Antwerp: "Het draait altijd om hetzelfde: geld"

Voormalige coach scherp voor Antwerp: "Het draait altijd om hetzelfde: geld"

12:00
12

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 15
K Beerschot VA K Beerschot VA 3-0 Luik FC Luik FC
Eupen Eupen 1-2 Lommel SK Lommel SK
KSC Lokeren KSC Lokeren 29/11 KV Kortrijk KV Kortrijk
Lierse SK Lierse SK 29/11 RSCA Futures RSCA Futures
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 29/11 KAA Gent KAA Gent
RWDM Brussels RWDM Brussels 29/11 Francs Borains Francs Borains
Jong Genk Jong Genk 30/11 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Seraing Seraing 30/11 Club Brugge NXT Club Brugge NXT

Nieuwste reacties

Dog3 Dog3 over KV Mechelen - Standard: 0-1 sarah. sarah. over Beerschot moeit zich in promotiedebat: Nick Shinton onthult hoe het succes tot stand komt Dostojewski Dostojewski over K Beerschot VA - Luik FC: 3-0 -URKO -URKO over Franky Van der Elst is zeer duidelijk over nieuwe coach Antwerp Johnnie Walker Johnnie Walker over Wedstrijd van de laatste kans: dit weekend wordt bepalend voor JPL-coach Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Belgische keeper verrast Europa: wat Mike Penders doet, zie je zelden Dirk1897 Dirk1897 over Zet Anderlecht straks echt voet naast Club Brugge en Union? "We zijn korter aan het komen" Nelvafrel Nelvafrel over Na DAZN stopt ook deze partner van de Pro League er na meer dan vijftig jaar traditie mee Bryan Van Mieghem Bryan Van Mieghem over Net nu: DAZN sluit nieuwe megadeal van vijf miljard euro met LaLiga in Spanje ..... ..... over Real Madrid deelt slecht nieuws mee: Thibaut Courtois krijgt serieuze opdoffer te verwerken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved