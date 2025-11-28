Challenger Pro League: Beerschot en Lommel pakken de volle buit

Beerschot haalde het vrijdagavond van FC Luik en blijft zo druk zetten op SK Beveren en KV Kortrijk. Ook SK Lommel pakte de volle buit.

FC Luik heeft al vijf wedstrijden niet gewonnen en ziet zijn ambities voor promotie steeds verder vervagen. De uitwedstrijd van vrijdag tegen Beerschot beloofde moeilijk te worden. De Antwerpenaren zijn in vorm en kamperen in de top 3.

Vlak voor rust opende Vula de score voor Beerschot, toen hij profiteerde van een gebrek aan concentratie bij de bezoekers. Luik probeerde te reageren, maar Beerschot behield de controle over de wedstrijd.

Vijftien minuten voor tijd verdubbelde Van La Parra de score en zette zo de dominantie van de thuisploeg nog wat extra in de verf. Helemaal aan het einde van de wedstrijd sloeg ook Brahic toe om de eindstand op 3-0 vast te leggen.

Beerschot draait mee in de top 3

Beerschot komt dankzij de overwinning op 33 punten en blijft derde in de Challenger Pro league. Dat zijn er tien meer dan Luik, dat nu tegen een nog grotere kloof aankijkt.

Ook SK Lommel kwam vanavond in actie. Het won op het veld van KAS Eupen met 1-2. De goals voor Lommel werden gescoord door Seuntjes en El Boukammiri. Voor Eupen stond Atteri aan het kanon. Lommel komt naast Luik in de stand met 23 punten.