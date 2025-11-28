Red Flames spoelen Nations League-ontgoocheling door met oefenzege tegen Zwitserland

De Red Flames zijn nog niet echt bekomen van de degradatie in de Nations League of ze moeten al opnieuw aan de bak. Een oefenpot tegen Zwitserland werd winnend afgesloten.

Elisabet Gunnarsdottir kon nog niet overtuigen aan het hoofd van de Red Flames. Onder haar werden de Belgische vrouwen in de groepsfase uitgeschakeld op het EK, waarna mogelijk een nog grotere deceptie volgde.

De Flames degradeerden onlangs uit de A-divisie van de Nations League na verlies in een tweeluik tegen Ierland. Nu wacht de B-divisie voor Gunnarsdottir en co, waar ze tegen minder sterke landen zullen uitkomen en meer zelf het spel zullen moeten maken.

Oefenkamp in Zuid-Spanje

De Flames zijn echter al opnieuw aan de bak en meer bepaald in Zuid-Spanje. Daar werken ze een oefenkamp af en spelen ze enkele oefenwedstrijden. In een eerste oefengalop was Zwitserland de tegenstander, op het EK nog kwartfinalist.

De Belgen begonnen zonder sterkhouders Wullaert en Cayman. Dat duo zag hun landgenotes na het halfuur op voorsprong komen via Laura Deloose: 0-1. Daarvoor had doelvrouw Nicky Euvrard redding moeten brengen op een afstandsschot. We gingen rusten met een krappe voorsprong voor de Belgen.

De Zwitsers kwamen na de pauze op gelijke hoogte na defensief gestuntel bij de Flames. Lehmann werkte de gelijkmaker tegen de netten. Toch kwamen de Belgen opnieuw op voorsprong, deze keer via De Caigny: 1-2. De Zwitsers probeerden nog, maar konden niet meer gelijkmaken. Een opsteker voor de Belgen, die het maandag ook nog opnemen tegen Finland.