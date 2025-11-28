Zo beschrijft Vincent Kompany voetbal in één woord

Vincent Kompany gaf een uitgebreid interview aan het ledenmagazine van Bayern. Daarin ging hij uitgebreid in op verschillende onderwerpen.

Kompany werd onder meer gevraagd om voetbal in één woord te beschrijven, een moeilijke vraag waarop hij toch een antwoord vond. "Creativiteit. Absoluut. Ik ben er dol op! Ik was verdediger, mijn job was om creativiteit te stoppen. Maar ik heb mijn hele jeugd op straat gevoetbald en was altijd gefascineerd door creativiteit."

"Daarom ging ik naar het stadion. Zelfs bij Bayern worden de grote namen altijd gelinkt aan creativiteit", benadrukt hij. "Beckenbauer, zijn manier om vooruit te dribbelen, om passes te vinden, om ruimte te gebruiken. Ribéry, Robben: pure magie. En de aanvallers, die variatie in hun doelpunten. Dat zijn spelers die dingen kunnen die gewone mensen, mezelf inbegrepen, niet kunnen. En dat wil ik beschermen."

Hoe laat je spelers dan creatief zijn als trainer? "Dat is de kern van de zaak. Ik wil dat onze technisch meest begaafde spelers de bal krijgen, de vier of vijf voorin. Zij maken het verschil. De vraag is: hoe krijgen we de bal bij hen? Hoe creëren we ruimte voor hen? Hoe geven we hen drie of vier opties? Een dribbel, een één-twee, een voorzet… Als ze keuzes hebben, dan hebben wij goed werk geleverd. Daarna kunnen zij tonen wat alleen zij kunnen."

Zijn balans van 2025

Over zijn jaar 2025 is hij duidelijk. "Het is een jaar waarin ik me heel goed gevoeld heb. Dat begint bij mijn familie, die zich uitstekend heeft aangepast aan München, en ook cultureel zijn we goed geïntegreerd in Beieren, wat enorm helpt. Ik werk in een fantastische omgeving, met mensen die me uitdagen en met wie ik open kan zijn. En ik heb een ploeg die me gelukkig maakt."

Teleurgesteld is hij nooit geweest. "Helemaal niet. Als een ploeg hard werkt, kan ze me niet teleurstellen, en deze ploeg heeft altijd hard gewerkt, zelfs na nederlagen." Kompany voelt zich meer dan ooit thuis in Beieren. Zijn avontuur daar lijkt nog lang niet ten einde, en zijn grote doel blijft duidelijk: met Bayern nog meer geschiedenis schrijven, met de Champions League bovenaan dat lijstje.