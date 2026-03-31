Argentijnse bond en haar voorzitter in verdenking gesteld: grote onrust op minder dan 3 maanden van het WK

Minder dan drie maanden voor de start van het WK worden de Argentijnse voetbalbond (AFA) en vijf van haar bestuurders, onder wie voorzitter Claudio Tapia, in verdenking gesteld wegens belastingontduiking. De AFA wordt bovendien al sinds 2017 onderzocht wegens vermeende witwaspraktijken.

Wereldkampioen in 2022 na de gewonnen finale tegen Frankrijk: Argentinië gaat momenteel door woeligere tijden op voetbalvlak. Claudio Tapia, de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond, is volgens Agence France Presse in verdenking gesteld voor belastingontduiking.

Die verdenking volgt op een klacht van de Argentijnse fiscus. Die beschuldigt de bond ervan belastingen en sociale bijdragen niet te hebben betaald, met een geschatte totale schade van 19 miljard peso, omgerekend zo'n 12 miljoen euro.

Claudio Tapia en vier andere bestuurders van de Argentijnse voetbalbond (AFA) moesten op 12 maart voor de rechter in deze zaak verschijnen. Zij zijn nu officieel in verdenking gesteld, net als de AFA zelf, die als rechtspersoon wordt vervolgd.

Argentijnse voetbalwereld in zwaar weer, met het WK op minder dan drie maanden

Volgens de bond zit president Javier Milei achter deze zet. De ultraliberale president zou druk zetten op het Argentijnse voetbal om de clubs, die vandaag als vzw georganiseerd zijn, om te vormen tot sport-nv's (SAS).



Een hervorming die op veel weerstand botst bij de clubs. Zo legden ze het werk neer tijdens de negende speeldag in de hoogste afdeling. De Argentijnse bond loopt overigens sinds 2017 al een onderzoek naar vermoedelijke witwaspraktijken. Daarmee belandt het Argentijnse voetbal opnieuw in onrustige wateren, terwijl de ploeg zich opmaakt om over minder dan drie maanden haar wereldtitel te verdedigen.