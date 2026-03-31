DONE DEAL: Vincent Kompany speelt speler kwijt

Raphaël Guerreiro, wiens contract deze zomer afloopt, zal zijn avontuur bij Bayern niet verlengen na dit seizoen. De Duitse club officialiseerde deze week dat spijtige nieuws voor Vince The Prince en de supporters.

De Portugees, die in de zomer van 2023 overkwam van Dortmund, wordt momenteel weinig gebruikt door Vincent Kompany. Dit seizoen speelde hij in totaal 23 wedstrijden, goed voor 908 minuten. Tot dusver kwam hij 98 keer uit voor Bayern.

Guerreiro wil eindigen met een goed gevoel bij Bayern München

Hij staat op 12 goals en acht assists. Hij hoopt het einde van zijn contract nu op een goede manier af te ronden. Daarna zal hij zijn aflopende contract echter niet meer gaan verlengen, waardoor hij kan uitkijken naar een nieuwe club.

Het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor het sportieve, Max Eberl, lichtte deze beslissing op de clubwebstek toe: "We willen Rapha oprecht bedanken voor de tijd die hij bij ons was: op het veld konden we altijd op hem rekenen, en hij is zo'n persoonlijkheid die elke kleedkamer verrijkt."

Bayern München reageert op de zaak

"Onze gesprekken met hem waren constructief en gebaseerd op vertrouwen en wederzijds begrip. We richten ons nu, samen met hem, op onze doelstellingen voor het seizoenseinde - er valt nog veel samen te bereiken."



De Portugese international zal ongetwijfeld de interesse van heel wat clubs wekken. In zijn carrière speelde hij op profniveau slechts voor vier clubs. Hij debuteerde bij SM Caen (2012-2013), trok daarna naar FC Lorient (2013-2016), vervolgens Borussia Dortmund (2016-2023) en ten slotte FC Bayern München. De Duitse club blijft volgens Sky Sports actief zoeken naar opties voor de positie van flankverdediger.