Straffe beschuldiging voor cruciaal WK-kwalificatieduel: spion gevonden

De spanning stijgt richting de beslissende WK-play-offs voor het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Vooral het duel tussen Bosnië en Herzegovina en Italië zorgt voor heel wat commotie, nog voor de aftrap van vanavond.

In aanloop naar de wedstrijd ontstond namelijk een opvallende rel. De Bosniërs beschuldigen Italië ervan een spion te hebben gestuurd naar een training in Butmir. Daar zou een militair de oefensessie van dichtbij hebben gefilmd.

Volgens lokale media werd de man achter een hek gespot terwijl hij opnames maakte van de spelers. Toen duidelijk werd dat hij al geruime tijd bezig was, grepen stafleden en beveiliging in en werd hem gevraagd om te stoppen.

Een militair filmde de trainingen van Bosnië-Herzegovina

De zaak kreeg extra aandacht nadat een foto van de vermeende ‘spion’ massaal werd gedeeld op sociale media. Bosnische bronnen spreken zelfs van een gerichte poging van Italië om tactische informatie te verzamelen.

De wedstrijd zelf is sowieso al geladen. Bosnia en Herzegovina hoopt zich voor de tweede keer in de geschiedenis te plaatsen voor een WK, terwijl Italië onder leiding van Gennaro Gattuso een einde wil maken aan een pijnlijk verleden na het missen van de toernooien in 2018 en 2022.



Alsof dat nog niet volstaat, doken er ook beelden op van Italiaanse spelers die enthousiast reageerden toen Bosnië als tegenstander uit de bus kwam. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij de thuisploeg, waardoor alles aanwezig is voor een beladen en mogelijk explosieve voetbalavond.

