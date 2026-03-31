Voor deze twaalf landen staat er geschiedenis op het spel: binnen de 24 uur weten we alles

De Rode Duivels nemen het om drie uur 's nachts op in de Verenigde Staten tegen Mexico. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer interessante duels in deze interlandbreak. De laatste WK-tickets staan namelijk op het spel.

Intussen zijn 42 van de 48 deelnemende landen bekend. Binnen 24 uur zijn dat er 48 geworden, want de laatste barrages en play-offs worden nu gespeeld. En het kan daarbij nog wel eens zeer spannend gaan worden.

Iedereen kijkt naar Italië

Tsjechië, Kosovo, Zweden en Bosnië en Herzegovina hebben thuisvoordeel in hun strijd om een WK-ticket. Ze nemen het respectievelijk op tegen Denemarken, Turkije, Polen en Italië. Zeker voor dat laatste duel staat er veel druk op de ketel.

Zo werd al gesproken over een mogelijke spion op training bij het team van Bosnië-Herzegovina. Voor de Squadra Azurri is nog een groot toernooi missen helemaal uit den boze en dus moet het in Sarejevo echt wel gaan gebeuren.

Intercontinentale Play-offs in Mexico

En dan zijn er nog de Intercontinentale Play-offs voor de laatste twee tickets die worden gespeeld op neutraal terrein in Mexico - in tegenstelling dus tot de Europese play-offs waarbij er een team met het thuisvoordeel zit.

Congo en Jamaica gaan daarin tegen elkaar op zoek naar een historische kwalificatie, terwijl ook Irak en Bolivia geschiedenis kunnen schrijven. Welke zes landen komen er nog bij op het WK en kunnen de Rode Duivels mogelijk tegenkomen?

Dinsdag 31 maart, 20u45:
Tsjechië - Denemarken
Kosovo - Turkije
Bosnië - Italië
Zweden - Polen
Dinsdag 31 maart, 23u:
DR Congo - Jamaica
Woensdag 1 april, 5u:
Irak - Bolivia

WK Kwalificatie (Europa)

 Play-offs - Finale
Bosnië-Herzegovina 20:45 Italië
Kosovo 20:45 Turkije
Tsjechië 20:45 Denemarken
Zweden 20:45 Polen

