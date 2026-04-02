Italiaanse speler en zijn vrouw krijgen gruwelijke haatberichten na WK-uitschakeling

De uitschakeling van Italië voor het WK blijft nazinderen, en dat vooral voor Alessandro Bastoni. De verdediger kreeg een storm aan kritiek over zich heen na zijn rode kaart in de barrage tegen Bosnië en Herzegovina.

Het kantelmoment van de wedstrijd kwam er vlak voor rust, toen Bastoni naar de kleedkamer werd gestuurd. Italië moest met tien verder, slikte nog een doelpunt en ging uiteindelijk onderuit. Voor veel fans was de schuldige snel gevonden.

Op sociale media liep het volledig uit de hand. Bastoni werd overspoeld met harde reacties, gaande van cynische opmerkingen tot pure haat. Berichten als “Ga weg uit ons land” en “Je hebt een natie vernietigd” spraken boekdelen over de frustratie bij de supporters.

Ook zijn partner, Camilla Bresciani, ontsnapte niet aan de online storm. Zij kreeg eveneens tal van kwetsende berichten te verwerken, wat de situatie nog schrijnender maakte voor de familie van de verdediger.

Uiteindelijk zagen Bastoni en zijn vrouw zich genoodzaakt om in te grijpen. De verdediger verwijderde zijn recente posts en schakelde de reacties uit, een beslissing die ook zijn vrouw volgde om verdere haatberichten te vermijden.



Intussen reageerde Gianluigi Donnarumma emotioneel op de uitschakeling. De doelman gaf toe dat hij na de wedstrijd in tranen was, maar riep tegelijk op tot veerkracht. Italië moet volgens hem de bladzijde omdraaien en samen bouwen aan een nieuwe start richting de toekomst.