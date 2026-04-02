Strijd om 'de nieuwe Lukaku': 18-jarige van Standard lokt grote belangstelling uit

Het belooft een hete transferzomer te worden rond René Mitongo Muteba. De 18-jarige spits van Standard Luik maakt indruk met zijn fysieke présence en doelgerichtheid. En staat nu op de radar van meerdere buitenlandse clubs.

Met vijf doelpunten in acht wedstrijden bij de beloften en al zes optredens in de Jupiler Pro League, laat de 1m87 grote aanvaller zien dat hij klaar is voor een volgende stap. Ook bij de Belgische U18-selectie bevestigde hij zijn potentieel met een doelpunt in drie interlands.

Vooral LOSC Lille toont concrete interesse. De Franse club ziet in Mitongo een opportuniteit op de transfermarkt. Met een geschatte waarde van amper 1.000.000 euro lijkt hij een koopje.

Toch krijgt Lille stevige concurrentie van Paris FC. De Parijse club, die strijdt tegen degradatie, wil gokken op jong talent en beschouwt Mitongo als een interessante investering binnen een beperkt budget.

Moet Standard straks zijn toptalent laten gaan?

Ook Europese topclubs zoals AC Milan en Juventus informeerden eerder al, maar botsten op een njet van Standard. De Luikenaars weigerden zelfs een miljoenenbod in januari, al lijkt een vertrek deze zomer realistischer.



Door de financiële situatie van Standard zou een transfer tussen 1 en 2 miljoen euro mogelijk zijn. Mitongo, die qua profiel wordt vergeleken met Romelu Lukaku, wordt zo ineens een belangrijk figuur om in het oog te houden deze zomer.

