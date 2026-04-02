Strijd om 'de nieuwe Lukaku': 18-jarige van Standard lokt grote belangstelling uit

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het belooft een hete transferzomer te worden rond René Mitongo Muteba. De 18-jarige spits van Standard Luik maakt indruk met zijn fysieke présence en doelgerichtheid. En staat nu op de radar van meerdere buitenlandse clubs.

Met vijf doelpunten in acht wedstrijden bij de beloften en al zes optredens in de Jupiler Pro League, laat de 1m87 grote aanvaller zien dat hij klaar is voor een volgende stap. Ook bij de Belgische U18-selectie bevestigde hij zijn potentieel met een doelpunt in drie interlands.

Vooral LOSC Lille toont concrete interesse. De Franse club ziet in Mitongo een opportuniteit op de transfermarkt. Met een geschatte waarde van amper 1.000.000 euro lijkt hij een koopje.

Toch krijgt Lille stevige concurrentie van Paris FC. De Parijse club, die strijdt tegen degradatie, wil gokken op jong talent en beschouwt Mitongo als een interessante investering binnen een beperkt budget.

Moet Standard straks zijn toptalent laten gaan?

Ook Europese topclubs zoals AC Milan en Juventus informeerden eerder al, maar botsten op een njet van Standard. De Luikenaars weigerden zelfs een miljoenenbod in januari, al lijkt een vertrek deze zomer realistischer.


Door de financiële situatie van Standard zou een transfer tussen 1 en 2 miljoen euro mogelijk zijn. Mitongo, die qua profiel wordt vergeleken met Romelu Lukaku, wordt zo ineens een belangrijk figuur om in het oog te houden deze zomer.
 

10 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Lille OSC
Mitongo René

Meer nieuws

Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

04/04

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 28
PSG PSG 3-1 Toulouse Toulouse
Strasbourg Strasbourg 3-1 Nice Nice
Stade Brestois Stade Brestois 3-4 Rennes Rennes
Lille OSC Lille OSC 3-0 RC Lens RC Lens
Angers Angers 0-0 Lyon Lyon
Metz Metz 0-0 Nantes Nantes
Le Havre Le Havre 1-1 Auxerre Auxerre
Lorient Lorient 1-1 Paris FC Paris FC
Monaco Monaco 2-1 Marseille Marseille

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven" Jimmmmm Jimmmmm over Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage TatstOn TatstOn over Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid filip.dhose filip.dhose over CPL: Eindrondeticket uitgedeeld? Lommel, Lierse, RWDM en Club NXT kennen situatie met 2 speeldagen te gaan ZWaregem ZWaregem over Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening Meut Meut over 🎥 Club Brugge zal er ook wat van vinden: moest STVV een strafschop krijgen tegen Union? STAADBAL STAADBAL over OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren JaKu JaKu over "Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing polvh polvh over SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs The Purple Knight The Purple Knight over Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved