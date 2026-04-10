Philippe Clement staat voor groots moment en waarschuwt ook: "Dat zal ik meteen een halt toeroepen"

Philippe Clement staat voor een groots moment sinds zijn komst naar Norwich. Hij en zijn spelers geven de enige ploeg partij die hen de afgelopen maanden kon benaderen.

Het is zaterdag Norwich - Ipswich, oftewel de negende tegen de nummer 2 uit het klassement. Een wedstrijd dus waarin de spelers van Clement kunnen aantonen hoe realistisch hun promotiedroom is. Met een zege zou de top 6 nog wat meer in het vizier kunnen komen. Ipswich heeft als tweede uit de stand sowieso goede papieren voor promotie.

Er is echter nog wat anders wat dit een hele speciale wedstrijd maakt. "Ik wist het zelf niet, maar iemand vertelde me dat we in de rangschikking van de laatste 25 wedstrijden bovenaan staan, samen met de ploeg waar we zaterdag tegen spelen. Wij hebben in die periode drie goals minder gemaakt maar ook drie doelpunten minder tegen gekregen", aldus Clement.

Het zijn statistieken die de voormalige trainer van Club Brugge en Genk toch wel verbazen. "Het is dus gelijk over de volledige lijn." Zijn Norwich en Ipswich zijn dus ontegensprekelijk dé twee ploegen in vorm in The Championship. Slechts één van hen zal zaterdagmiddag een zoveelste statement kunnen maken in de Engelse tweede klasse.

In elk geval kan Clement koesteren wat hij tot dusver al heeft neergezet bij Norwich. "Het is een gekke ommekeer geweest. " Die steile opmars van de club heeft er ook voor gezorgd dat er nu behoorlijk wat te doen is rond Carrow Road. "Hoe meer spanning rond de match, hoe meer we het moeten omarmen", vindt Clement.

Tegelijkertijd waarschuwt de Belgische coach zijn spelers. "Als ik gemakzucht zie, zal ik dat meteen een halt toeroepen. Maar voorlopig is dat niet het geval." Zaterdagnamiddag weten we of de promotiedroom van Clement en zijn spelers intact blijft.

Volg Norwich City - Ipswich Town live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (11/04).

Anderlecht deelt nieuw contract uit en dit moet aantonen dat Neerpede nog rondloopt vol talent

Anderlecht deelt nieuw contract uit en dit moet aantonen dat Neerpede nog rondloopt vol talent

21:40
LIVE: Antwerp moet achtervolgen na doelpunt van Bernier Live

LIVE: Antwerp moet achtervolgen na doelpunt van Bernier

21:18
🎥 Vincent Kompany viert mijlpaal op het hoogtepunt van trainerscarrière: bij Bayern zijn ze hem niet vergeten

🎥 Vincent Kompany viert mijlpaal op het hoogtepunt van trainerscarrière: bij Bayern zijn ze hem niet vergeten

21:20
Brughmans onder de lat en ondertussen stoomt Genk volgend product uit zelfde doelmannenlichting al klaar

Brughmans onder de lat en ondertussen stoomt Genk volgend product uit zelfde doelmannenlichting al klaar

21:00
Wat is er echt aan de hand? Meer nieuws bekend over de blessure van Anderlecht-speler Ilay Camara

Wat is er echt aan de hand? Meer nieuws bekend over de blessure van Anderlecht-speler Ilay Camara

20:00
1
Club Brugge doet het dus zonder Mignolet, maar Leko verwelkomt ook serieuze meevaller dit weekend

Club Brugge doet het dus zonder Mignolet, maar Leko verwelkomt ook serieuze meevaller dit weekend

19:40
Vanderbiest oordeelt over beginnersfout en KVM-troef: "Als hij te veel nadenkt, begint het te kraken" Interview

Vanderbiest oordeelt over beginnersfout en KVM-troef: "Als hij te veel nadenkt, begint het te kraken"

19:20
Union of Club? Dit is de favoriet volgens de Pro League - en ook Genk en Dender weten waar ze aan toe zijn

Union of Club? Dit is de favoriet volgens de Pro League - en ook Genk en Dender weten waar ze aan toe zijn

19:00
1
Wesley Sonck grapt over onbegrijpelijke misser in JPL: "Contract ontbinden"

Wesley Sonck grapt over onbegrijpelijke misser in JPL: "Contract ontbinden"

18:30
1
"KRC Genk zou meer punten halen dan Gent, Mechelen, Anderlecht én STVV"

"KRC Genk zou meer punten halen dan Gent, Mechelen, Anderlecht én STVV"

18:00
1
'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor speler Borussia Dortmund'

'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor speler Borussia Dortmund'

17:40
Zit Union SG met dik probleem? Sterkhouder mogelijk out tegen zwarte beest

Zit Union SG met dik probleem? Sterkhouder mogelijk out tegen zwarte beest

17:20
Eis om respect? Jérémy Taravel verbolgen over de actie van Tzolis tegen Sardella

Eis om respect? Jérémy Taravel verbolgen over de actie van Tzolis tegen Sardella

17:00
10
"KAA Gent is te snel tevreden": Rik De Mil pareert de kritiek met stevige woorden

"KAA Gent is te snel tevreden": Rik De Mil pareert de kritiek met stevige woorden

16:30
Kan de voetbalbond hier om lachen? Noah Sadiki-Foundation voor Congo gelanceerd in ... hartje Brussel

Kan de voetbalbond hier om lachen? Noah Sadiki-Foundation voor Congo gelanceerd in ... hartje Brussel

16:00
5
Zien we Simon Mignolet nog terug op een voetbalveld? Ivan Leko houdt zijn hart vast

Zien we Simon Mignolet nog terug op een voetbalveld? Ivan Leko houdt zijn hart vast

15:30
Terug na zotte taferelen ... en nu geblesseerd: het blijft maar duren

Terug na zotte taferelen ... en nu geblesseerd: het blijft maar duren

15:00
"Ontgoocheling wegspelen": Rik De Mil komt met stevige verwittiging richting RSC Anderlecht

"Ontgoocheling wegspelen": Rik De Mil komt met stevige verwittiging richting RSC Anderlecht

14:30
RWDM slikt nieuwe ferme domper: komt strohalm van klacht met Lokeren, Seraing, Francs Borains en Gent?

RWDM slikt nieuwe ferme domper: komt strohalm van klacht met Lokeren, Seraing, Francs Borains en Gent?

14:00
7
Sam Kerkhofs & co maken speler Anderlecht helemaal af: "Hij is echt niet goed"

Sam Kerkhofs & co maken speler Anderlecht helemaal af: "Hij is echt niet goed"

13:30
2
Stijnen spreekt het uit over Club Brugge: "Voor mij de conclusie van het eerste weekend"

Stijnen spreekt het uit over Club Brugge: "Voor mij de conclusie van het eerste weekend"

13:00
1
"Mirakelwerker" en "Een genie" - Hoe Philippe Clement zichzelf weer op de radar van topcompetities zette

"Mirakelwerker" en "Een genie" - Hoe Philippe Clement zichzelf weer op de radar van topcompetities zette

09/04
2
Cristiano Ronaldo wordt beschuldigd van matchfixing: "Met eerlijke arbitrage maken we kans, maar ..."

Cristiano Ronaldo wordt beschuldigd van matchfixing: "Met eerlijke arbitrage maken we kans, maar ..."

12:40
Rode Duivels eindelijk nog eens samen op het veld: "Die symbiose heb ik nog met niemand anders gehad"

Rode Duivels eindelijk nog eens samen op het veld: "Die symbiose heb ik nog met niemand anders gehad"

12:20
1
Marc Wilmots wil héél grote kuis houden bij Standard: deze spelers mogen vertrekken

Marc Wilmots wil héél grote kuis houden bij Standard: deze spelers mogen vertrekken

12:00
2
Zal Wouter Vrancken blijven? Er circuleren al namen van zijn opvolger

Zal Wouter Vrancken blijven? Er circuleren al namen van zijn opvolger

11:30
Christos Tzolis kwam ermee weg tegen Anderlecht, maar... "25 jaar geleden kreeg je een schop, niet normaal!"

Christos Tzolis kwam ermee weg tegen Anderlecht, maar... "25 jaar geleden kreeg je een schop, niet normaal!"

11:00
21
Nieuw hoofdstuk in formatsaga JPL: hoe groot is de kans dat alles opnieuw verandert?

Nieuw hoofdstuk in formatsaga JPL: hoe groot is de kans dat alles opnieuw verandert?

10:30
27
Mbaye Leye spreekt over wat er gebeurde op Club Brugge en gemiste titel: "Ik moest daar niet eens staan"

Mbaye Leye spreekt over wat er gebeurde op Club Brugge en gemiste titel: "Ik moest daar niet eens staan"

10:00
1
Antwerp neemt geen risico... Straks ook in België chaos met 'paspoortgate'? Er is een duidelijk verschil

Antwerp neemt geen risico... Straks ook in België chaos met 'paspoortgate'? Er is een duidelijk verschil

09:30
3
Een déjà-vugevoel: Standard kent zijn tegenstander voor de 1ste oefenmatch van seizoen 2026-2027

Een déjà-vugevoel: Standard kent zijn tegenstander voor de 1ste oefenmatch van seizoen 2026-2027

09:00
1
Anderlecht vreest voor nog een compleet mislukt transferverhaal: het zit niet in zijn karakter

Anderlecht vreest voor nog een compleet mislukt transferverhaal: het zit niet in zijn karakter

08:40
9
Spitslegende Patrick Goots ontkracht de grootste fabel die er over hem bestaat

Spitslegende Patrick Goots ontkracht de grootste fabel die er over hem bestaat

08:20
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/04: Taha

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/04: Taha

07:20
Heel opvallende transfer voor wereldster Neymar in de maak

Heel opvallende transfer voor wereldster Neymar in de maak

08:00
2
Club Brugge moet deze zomer mogelijk op zoek naar niet één, maar twee doelmannen

Club Brugge moet deze zomer mogelijk op zoek naar niet één, maar twee doelmannen

07:40
5

The Championship

 Speeldag 42
West Bromwich West Bromwich 0-0 Millwall Millwall
QPR QPR 11/04 Bristol City Bristol City
Coventry City Coventry City 11/04 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday
Norwich City Norwich City 11/04 Ipswich Town Ipswich Town
Charlton Athletic Charlton Athletic 11/04 Preston North End Preston North End
Southampton Southampton 11/04 Derby County Derby County
Leicester City Leicester City 11/04 Swansea Swansea
Sheffield United Sheffield United 11/04 Hull City Hull City
Middlesbrough Middlesbrough 11/04 Portsmouth Portsmouth
Oxford Utd Oxford Utd 11/04 Watford Watford
Stoke City Stoke City 11/04 Blackburn Blackburn
Birmingham City Birmingham City 12/04 Wrexham Wrexham

