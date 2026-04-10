Philippe Clement staat voor groots moment en waarschuwt ook: "Dat zal ik meteen een halt toeroepen"

Philippe Clement staat voor een groots moment sinds zijn komst naar Norwich. Hij en zijn spelers geven de enige ploeg partij die hen de afgelopen maanden kon benaderen.

Het is zaterdag Norwich - Ipswich, oftewel de negende tegen de nummer 2 uit het klassement. Een wedstrijd dus waarin de spelers van Clement kunnen aantonen hoe realistisch hun promotiedroom is. Met een zege zou de top 6 nog wat meer in het vizier kunnen komen. Ipswich heeft als tweede uit de stand sowieso goede papieren voor promotie.

Er is echter nog wat anders wat dit een hele speciale wedstrijd maakt. "Ik wist het zelf niet, maar iemand vertelde me dat we in de rangschikking van de laatste 25 wedstrijden bovenaan staan, samen met de ploeg waar we zaterdag tegen spelen. Wij hebben in die periode drie goals minder gemaakt maar ook drie doelpunten minder tegen gekregen", aldus Clement.

Clement kijkt andere ploeg in vorm in de ogen

Het zijn statistieken die de voormalige trainer van Club Brugge en Genk toch wel verbazen. "Het is dus gelijk over de volledige lijn." Zijn Norwich en Ipswich zijn dus ontegensprekelijk dé twee ploegen in vorm in The Championship. Slechts één van hen zal zaterdagmiddag een zoveelste statement kunnen maken in de Engelse tweede klasse.

In elk geval kan Clement koesteren wat hij tot dusver al heeft neergezet bij Norwich. "Het is een gekke ommekeer geweest. " Die steile opmars van de club heeft er ook voor gezorgd dat er nu behoorlijk wat te doen is rond Carrow Road. "Hoe meer spanning rond de match, hoe meer we het moeten omarmen", vindt Clement.

Clement wil niets weten van gemakzucht



Tegelijkertijd waarschuwt de Belgische coach zijn spelers. "Als ik gemakzucht zie, zal ik dat meteen een halt toeroepen. Maar voorlopig is dat niet het geval." Zaterdagnamiddag weten we of de promotiedroom van Clement en zijn spelers intact blijft.