Historische degradatie in de maak? Tottenham zakt naar de gevarenzone

Deze zondag leidt Roberto De Zerbi zijn eerste wedstrijd als coach van Tottenham. De druk is meteen groot, want West Ham United heeft gewonnen.

Het rampscenario van een degradatie voor Tottenham heeft vrijdagavond nog wat meer vorm gekregen. Voor het eerst staan de Spurs nu namelijk echt in de gevarenzone, op de achttiende plaats in de Premier League.

West Ham United, de rechtstreekse concurrent van Tottenham in de strijd om het behoud, won in het kader van de 32e speeldag overtuigend met 4-0 thuis van Wolverhampton. Dankzij die zege tellen de Hammers nu twee punten meer dan de Spurs.

Tottenham moet winnen op het veld van Sunderland

Op zondag 12 april trekt Tottenham naar Sunderland voor een wedstrijd die om 15 uur begint. Het wordt het eerste duel van Roberto De Zerbi op de bank van de Londense club, en dus staat er meteen enorme druk op, ook tegen ex-Pro League-spelers Chemsdine Talbi en Noah Sadiki.

De kalenders van West Ham en Tottenham zijn vrij vergelijkbaar: beide ploegen treffen, op Arsenal na voor de Wolves en Chelsea voor de Spurs, alleen nog teams uit de onderste helft van het klassement. Elk punt dreigt dus van groot belang te worden.



Achter Tottenham lijkt het lot van Wolverhampton met 17 punten wel bezegeld, terwijl Burnley met 20 punten een klein mirakel nodig heeft om nog echt mee te doen. Tottenham telt 30 punten, West Ham United staat op 32.