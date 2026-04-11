Historische degradatie in de maak? Tottenham zakt naar de gevarenzone

Deze zondag leidt Roberto De Zerbi zijn eerste wedstrijd als coach van Tottenham. De druk is meteen groot, want West Ham United heeft gewonnen.

Het rampscenario van een degradatie voor Tottenham heeft vrijdagavond nog wat meer vorm gekregen. Voor het eerst staan de Spurs nu namelijk echt in de gevarenzone, op de achttiende plaats in de Premier League.

West Ham United, de rechtstreekse concurrent van Tottenham in de strijd om het behoud, won in het kader van de 32e speeldag overtuigend met 4-0 thuis van Wolverhampton. Dankzij die zege tellen de Hammers nu twee punten meer dan de Spurs.

Tottenham moet winnen op het veld van Sunderland

Op zondag 12 april trekt Tottenham naar Sunderland voor een wedstrijd die om 15 uur begint. Het wordt het eerste duel van Roberto De Zerbi op de bank van de Londense club, en dus staat er meteen enorme druk op, ook tegen ex-Pro League-spelers Chemsdine Talbi en Noah Sadiki.

De kalenders van West Ham en Tottenham zijn vrij vergelijkbaar: beide ploegen treffen, op Arsenal na voor de Wolves en Chelsea voor de Spurs, alleen nog teams uit de onderste helft van het klassement. Elk punt dreigt dus van groot belang te worden.


Achter Tottenham lijkt het lot van Wolverhampton met 17 punten wel bezegeld, terwijl Burnley met 20 punten een klein mirakel nodig heeft om nog echt mee te doen. Tottenham telt 30 punten, West Ham United staat op 32.

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Arsenal Arsenal 31 70 21 7 3 61-22 39 G W W W W
2. Manchester City Manchester City 30 61 18 7 5 60-28 32 W W W G G
3. Manchester United Manchester United 31 55 15 10 6 56-43 13 W W V W G
4. Aston Villa Aston Villa 31 54 16 6 9 42-37 5 G V V V W
5. Liverpool FC Liverpool FC 31 49 14 7 10 50-42 8 W W V G V
6. Chelsea Chelsea 31 48 13 9 9 53-38 15 G V W V V
7. Brentford Brentford 31 46 13 7 11 46-42 4 V W G G G
8. Everton Everton 31 46 13 7 11 37-35 2 V W W V W
9. Fulham Fulham 31 44 13 5 13 43-44 -1 W W V G W
10. Brighton Brighton 31 43 11 10 10 41-37 4 W W V W W
11. Sunderland Sunderland 31 43 11 10 10 32-36 -4 V G W V W
12. Newcastle United Newcastle United 31 42 12 6 13 44-45 -1 V V W W V
13. Bournemouth Bournemouth 31 42 9 15 7 46-48 -2 G G G G G
14. Crystal Palace Crystal Palace 30 39 10 9 11 33-35 -2 V W V W G
15. Leeds United Leeds United 31 33 7 12 12 37-48 -11 G V V G G
16. Nottingham Forest Nottingham Forest 31 32 8 8 15 31-43 -12 V V G G W
17. West Ham Utd West Ham Utd 32 32 8 8 16 40-57 -17 V W G V W
18. Tottenham Tottenham 31 30 7 9 15 40-50 -10 V V V G V
19. Burnley Burnley 31 20 4 8 19 33-61 -28 G V V G V
20. Wolverhampton Wolverhampton 32 17 3 8 21 24-58 -34 V W W G V
 Speeldag 32
West Ham Utd West Ham Utd 4-0 Wolverhampton Wolverhampton
Arsenal Arsenal 13:30 Bournemouth Bournemouth
Brentford Brentford 16:00 Everton Everton
Burnley Burnley 16:00 Brighton Brighton
Liverpool FC Liverpool FC 18:30 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 12/04 Tottenham Tottenham
Nottingham Forest Nottingham Forest 12/04 Aston Villa Aston Villa
Crystal Palace Crystal Palace 12/04 Newcastle United Newcastle United
Chelsea Chelsea 12/04 Manchester City Manchester City
Manchester United Manchester United 13/04 Leeds United Leeds United

