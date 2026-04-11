Superster wil terugkeren uit zijn interlandpensioen om op het WK 2026 te spelen

Luis Suarez zette in 2024 een punt achter zijn interlandcarrière. Maar het kriebelt om opnieuw het shirt van Uruguay aan te trekken.

Zien we Luis Suarez nog eens in het shirt van Uruguay voor een laatste dans? Op zijn 39ste is de legendarische Uruguayaanse spits nog altijd in grote doen: vorig seizoen maakte hij 17 goals en gaf hij 17 assists in 50 wedstrijden in alle competities.

Suarez stopte in 2024 met zijn interlandcarrière, vastbesloten om plaats te maken voor de volgende generatie. Maar recent liet hij de deur op een kier voor een terugkeer met het oog op het WK 2026: "Als ze me nodig hebben, zal ik nooit nee zeggen", zei hij na de match van Inter Miami tegen Austin, waarin hij zijn ploeg een punt bezorgde.

Luis Suarez voor "zijn" publiek in Miami?

"Sinds ik met mijn interlandcarrière gestopt ben, is het vuur een beetje gedoofd", betreurt de Uruguayaan, auteur van 69 goals in 143 interlands met La Celeste. "De honger en de dromen blijven, maar het is niet meer hetzelfde."

Uruguay neemt het in groep H op tegen Saoedi-Arabië, Kaapverdië en Spanje. Toeval van de loting: twee van die wedstrijden worden... in Miami gespeeld, waar Luis Suarez sinds 2024 actief is. Een prachtige manier om de cirkel rond te maken.



Het blijft afwachten of Marcelo Bielsa, de bondscoach van Uruguay, die uitgestoken hand aanneemt en Suarez in mei zal oproepen voor het WK...