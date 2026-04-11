Uitgerekend ex-Antwerp-speler smeert Saelemaekers en De Winter zeer dure nederlaag aan

AC Milan liep zaterdag tegen een pijnlijke nederlaag aan. De titel is mogelijk zo goed als gaan vliegen voor de Rossoneri.

Milan is derde in de Serie A en telt al negen punten minder dan koploper en stadsrivaal Internazionale. Puntenverlies was dus uit den boze in de thuiswedstrijd tegen Udinese op speeldag 32.

Bij Milan kwamen zowel Koni De Winter als Alexis Saelemaekers aan de aftrap. Christian Kabasele startte bij de bezoekers. De thuisploeg kwam kort voor het halfuur op achterstand door een owngoal van Davide Bartesaghi, na een schot van Arthur Atta.

De Milanese miserie werd nog groter voor de rust. Jurgen Ekkelenkamp (ex-Antwerp) verdubbelde de score voor Udinese met de kop: 0-2.

Atta zorgde na de pauze voor 0-3, op aangeven van Ekkelenkamp. De ex-middenvelder van de Great Old speelt een uitstekend seizoen bij Udinese, dat goed meedraait in de middenmoot. Voor Milan lijkt het na een povere 3 op 12 over in de titelstrijd.

Koploper Inter telt 72 punten en komt morgen in actie op het veld van Como. Tweede Napoli (65 punten) trekt naar Parma. Beide teams kunnen hun voorsprong op Milan (63 punten) verder uitbreiden.

Serie A
Club Brugge herpakt zich na matige eerste helft en springt met zege bij STVV over Union naar de leiding

Serie A

 Speeldag 32
AS Roma AS Roma 3-0 Pisa Pisa
Torino Torino 2-1 Hellas Verona Hellas Verona
Cagliari Cagliari 1-0 Cremonese Cremonese
AC Milan AC Milan 0-3 Udinese Udinese
Atalanta Atalanta 0-1 Juventus Juventus
Genoa Genoa 12/04 Sassuolo Sassuolo
Parma Parma 12/04 Napoli Napoli
Bologna Bologna 12/04 Lecce Lecce
Como Como 12/04 Inter Milaan Inter Milaan
Fiorentina Fiorentina 13/04 Lazio Lazio

