🎥 Een doelpunt met een viering die iedereen ontroerde: Thomas Meunier beslissend voor Lille

Lille heeft zijn goede vorm voortgezet met een 0-5-zege in Toulouse. Thomas Meunier gaf bij LOSC het goede voorbeeld.

Heel wat ex-Pro League-spelers stonden tegenover elkaar in de Ligue 1: Mark McKenize, Yann Gboho en Aron Donnum stonden in de basis bij Toulouse. Nathan Ngoy, Thomas Meunier, Ngal'ayel Mukau en Matias Fernandez-Pardo deden dat ook bij Lille.

Nadat Thomas Meunier Fernandez-Pardo al bijna op weg had gezet naar de 0-1, opende hij halverwege de eerste helft zelf de score. Het zal niet het mooiste doelpunt uit zijn carrière zijn: een afgeweken voorzet die de doelman op het verkeerde been zette. Maar de collectieve viering maakte des te meer indruk, vol emotie in de armen van coach Bruno Génésio, die twee dagen geleden zijn vader verloor.

❤️ La célébration avec Bruno Genesio vue des tribunes suite au but de Thomas Meunier dans ce #TFCLOSC 🫶 pic.twitter.com/0C23Er3S5O — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) April 12, 2026

Lille zonder problemen

In datzelfde elan controleerde LOSC de rest van de eerste helft, maar vooral na de rust ging het op het gaspedaal staan, mede dankzij de uitsluiting van McKenzie na een fout als laatste man. Romain Perraud en Matias Fernandez-Pardo profiteerden ervan om in de tien daaropvolgende minuten de score op te drijven.

In een tweede helft waarin Toulouse geen enkele doelpoging mocht ondernemen, liep Lille verder uit dankzij een penalty die Ethan Mbappé afdwong. Het was Olivier Giroud die tekende voor de 0-4. Het werd zelfs 0-5.





Dankzij die vierde zege op rij pakt Lille opnieuw de derde plaats af van Marseille (dat LOSC twee weken geleden had verslagen dankzij een goal en een assist van Meunier) en komt het tot op zes punten van Lens, dat nog een wedstrijd minder heeft gespeeld.