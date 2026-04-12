Napoli krijgt ferme tik in titelrace na zure namiddag van De Bruyne

Napoli heeft zondag dure punten laten liggen in de titelstrijd. De ploeg van Kevin De Bruyne kwam al na 33 seconden op achterstand tegen Parma en moest uiteindelijk tevreden zijn met een 1-1-gelijkspel.

Gabriel Strefezza kon al na een seconde of 30 het openingsdoelpunt scoren. Van een slechte start gesproken. Napoli zat het beste in de wedstrijd en domineerde maar deed er veel te weinig mee.

Napoli laat zich verrassen en krijgt tik in strijd om de titel

Pas in de tweede helft, na een uur spelen, konden de Napolitanen Parma van antwoord dienen. Scott McTominay zorgde voor de 1-1. Kevin De Bruyne moest na zo'n 78 minuten naar de kant.

De Rode Duivel speelde niet zijn beste wedstrijd, terwijl Mandela Keita wél indruk maakte bij Parma. De wedstrijd eindigde uiteindelijk op een 1-1-gelijkspel, wat voor Napoli toch een ferme klap is in de titelstrijd.



De club van KDB staat momenteel tweede in het klassement met 66 punten terwijl Inter Milan leider blijft met 72 eenheden en een wedstrijd minder gespeeld. Parma staat 14e in de stand met 36 punten.