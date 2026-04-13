Opoku haalt gram na grote misser: Zulte Waregem redt zichzelf én Cercle Brugge

Zulte Waregem is zeker van het behoud in de Jupiler Pro League. Op bezoek bij FCV Dender EH won het met 1-2, waardoor het zeker is dat het ook volgend seizoen op het hoogste niveau gaat spelen. En passant is ook Cercle Brugge daardoor gered, voor Dender wordt het steeds moeilijker.

Vier ploegen in de Relegation Play-offs maken onder elkaar uit wie nog een barrageduel moet spelen tegen de winnaar van de play-offs uit de Challenger Pro League. Sinds zondagavond zijn twee van de vier ploegen echter mathematisch gered.

Zulte Waregem én Cercle Brugge gered

We krijgen volgend seizoen opnieuw derby's tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem in eerste klasse. De Kerels wisten dit weekend als tweede in de stand promotie af te dwingen, Zulte Waregem is als nummer dertien nu zeker van het behoud.

Een overwinning bij Dender was genoeg om de Oost-Vlamingen op liefst veertien punten te zetten, en dat met nog amper vier wedstrijden voor de boeg. Nochtans kwam Dender kort na rust op voorsprong via Hrncar.

Joseph Opoku maakt het verschil

De bezoekers zag in de eerste helft al een bal uiteen springen op de lat en in het slot was er een redding van Gallon op strafschoppen van Erenbjerg en (na herneming) Lofolomo. Tussendoor was er echter Joseph Opoku.



Die had vorige week nog 'uitgepakt' met misschien wel dé misser van het jaar in de Jupiler Pro League, maar deed nu de kritiek verstommen met twee nuttige én belangrijke doelpunten voor Essevee. Dender heeft nog vier wedstrijden te spelen, volgende week kan ook La Louvière zich mathematisch redden.