Wesley Sonck grapt over onbegrijpelijke misser in JPL: "Contract ontbinden"

Zulte Waregem en Cercle Brugge kregen zaterdagnamiddag de eer om de Regelation Play-offs te openen. Na 90 minuten spelen werd het 2-2 op de Gaverbeek, al had de thuisploeg in de slotfase nog dé kans om te winnen.

Essevee kreeg via Joseph Opoku dé kans om er 3-2 van te maken in het slot van de wedstrijd, na mistasten van Warleson in het uitverdedigen in Zulte Waregem – Cercle Brugge. De aanvaller wrong zijn mogelijkheid op onbegrijpelijke wijze de nek om.

Wesley Sonck zeer streng voor Joseph Opoku

En dus waren de analisten toch wel zéér streng voor de speler van Zulte Waregem. “Voor mij is dat een reden om zijn contract te ontbinden”, aldus Wesley Sonck in een reactie bij 90 Minutes over de onbegrijpelijke misser van de winger.

😳 | Hoe is het toch mogelijk om dit te missen! 🤯⁉️ #ZWACER — DAZN België (@DAZN_BENL) April 4, 2026

“Als je geen pass kan geven vanop twaalf meter met een breedte van zeven meter 32 centimeter. Dat is mijn humor hé … Neen, maar serieus: dit kan toch niet”, kon er een lachje af bij de analist over de hele fase – uiteraard niet gemeend, dat over dat contract ontbinden.

Zeer pijnlijke misser van Joseph Opoku van Zulte Waregem

“En wat was er met Warleson? Hoe wilde die de bal wegtrappen? Ik vroeg mij af hoe hij stond. De motoriek was echt niet goed, het was heel raar hoe hij in die fase stond. Opoku is natuurlijk wel snel, maar je mag zoiets niet missen.”





“Stel u voor dat je als trainer van Zulte Waregem zoiets ziet gebeuren? Ik zou dan op de training ook humor gebruiken en twee goals naast elkaar zetten en hem dan nog eens opnieuw laten trappen in het doel. Je moet toch in het midden van de goal trappen?”