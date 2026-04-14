Is deze Nederlandse international hét koopje van de zomer? Premier League-topclubs staan in de rij

Is Jan-Paul Van Hecke hét koopje van komende zomer? De Engelse topclubs menen te denken van wel. De Nederlandse verdediger wordt héél hard aan de mouw getrokken.

Brighton & Hove Albion betaalde in 2020 amper twee miljoen euro om Jan-Paul Van Hecke weg te halen bij NAC Breda. En dat bleek een héél straffe zet.

De Nederlandse verdediger werd aanvankelijk verhuurd aan achtereenvolgens sc Heerenveen en Blackburn Rovers. Ondertussen is hij uitgegroeid tot één van de steunpilaren van de defensie bij The Seagulls.

Nederlandse international wil niét verlengen

Brighton probeert het contract van Van Hecke al maandenlang te verlengen, maar de 25-jarige Nederlander houdt het been stijf. De huidige overeenkomst loopt medio 2027 af.

In het Nederlands: deze zomer wordt cruciaal. En dat hebben de Engelse topclubs geroken. Chelsea FC, Arsenal FC, Manchester United, Tottenham Hotspur én Newcastle United hebben de vislijn te water gelaten.

Engelse (top)clubs staan in de rij voor Jan-Paul Van Hecke

Transfermarkt schat de marktwaarde van de tienvoudig Nederlands international op 35 miljoen euro. In de gegeven omstandigheden lijkt Van Hecke voor minder te kunnen opgepikt worden. Hét koopje van komende zomer dus.