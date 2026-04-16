Belgen jagen op halve finales in Europa: dit mag u vanavond verwachten

Na het einde van de terugwedstrijden in de kwartfinales van de Champions League op woensdagavond, is het donderdag de beurt aan de Europa League en de Conference League. Ook verschillende Belgen komen in actie.

Onder meer bij Aston Villa, dat Bologna ontvangt en waar Amadou Onana en Youri Tielemans naar alle waarschijnlijkheid aan de aftrap zullen verschijnen. Na de 1-3-zege in de heenwedstrijd hebben de Villans alles in handen om zich te plaatsen voor de halve finales van de Europa League.

Matz Sels en Nottingham Forest moeten op hun beurt nog werk maken van de kwalificatie tegen FC Porto, na het 1-1-gelijkspel in de heenmatch. In de andere Europa League-duels ontvangt Celta de Vigo om 18u45 Freiburg, dat de heenwedstrijd met 3-0 won, terwijl Real Betis het opneemt tegen Braga na de 1-1 uit de eerste ontmoeting.

Tot vijf Belgen in actie op donderdagavond

In de Conference League moeten Mike Penders en Diego Moreira met Strasbourg een 2-0-nederlaag uit de heenwedstrijd tegen Mainz zien recht te zetten. Een haalbare kaart voor de Rode Duivel en de Jonge Duivel.



In de andere affiches is AZ Alkmaar tegen Shakhtar Donetsk veroordeeld tot een klein mirakel na de 3-0-nederlaag in de heenmatch. Hetzelfde geldt voor AEK Athene tegen Rayo Vallecano en Fiorentina tegen Crystal Palace, die allebei ook een achterstand van drie doelpunten moeten goedmaken.