Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli: Italiaanse pers weet wat hij tegen Conte zei

Brandon Morren
Romelu Lukaku is terug in Napels, waar hij zijn revalidatie afrondt en opnieuw bij de ploeg aansluit. Wat zijn rol nog wordt in het seizoensslot, is onduidelijk, maar een nieuwe wending lijkt alvast niet uitgesloten. Er stond alvast een gesprek met zijn trainer Antonio Conte op de agenda.

Inhoud over gesprek tussen Lukaku en Conte uitgelekt

Lukaku en Conte zaten bijna dertig minuten samen in het kantoor van de trainer,  klinkt het bij Il Mattino. Ze hebben allebei hun zegje kunnen doen over wat er allemaal gebeurd is de voorbije weken en maanden.

Lukaku nam daarbij resoluut het woord om zijn grieven te uiten. “Hij sprak vooral over alle kwellingen die hij dit seizoen moet doorstaan, omdat hij Napoli óp het veld wil helpen”, klinkt het.

Big Rom zit ook in met de nationale ploeg. “Hij heeft ook schrik dat hij zijn laatste WK misschien moet missen. Napoli had graag publieke excuses gezien van Lukaku, maar da’s niet gebeurd. Hij vindt niet dat hij zich ergens voor moet excuseren", aldus de Italiaanse krant.

Romelu Lukaku is teruggekeerd naar Italië om verder te herstellen van zijn blessure. Hij stopte met revalideren bij Move To Cure en zal gewoon bij Napoli verderwerken aan zijn herstel. Dat nieuws was al aangekondigd en werd nu ook bevestigd door de makelaar van Lukaku, Federico Pastorello.

Het grootste doel van de Belgische spits is om zo goed mogelijk klaar te geraken voor het WK van komende zomer. De rest is bijzaak voor Lukaku, maar toch zouden we eventueel nog een verrassing kunnen zien.

Iedereen verwacht een vertrek van Lukaku deze zomer bij Napoli. Italiaanse media schreven dat zijn verhaal er op een einde loopt na de hele saga rond zijn revalidatie, maar toch is er ook een nieuwe wending in het verhaal. 

Zo verklapte Pastorello bij DAZN dat hij ook een band heeft met coach Antonio Conte. "Ik ken hen allebei heel goed. Ze beleven voetbal allebei met veel passie", vertelde hij. "Dus waarschijnlijk was het nog niet het juiste moment om elkaar te ontmoeten."

Conte was een tijdje geleden niet gelukkig met het feit dat Lukaku wél naar Napels afzakte om zich te melden, maar niet om met hem te praten. "Ze zullen het vandaag doen", gaf Pastorello aan. Een gesprek waar misschien meer dan een persoonlijke band aan vast hangt.

"Hij is teruggekeerd naar Napoli, zoals gepland. Nu hij fit is, zal hij opnieuw aansluiten bij de ploeg en daarna zal Mister Conte beslissen wat hij zal doen met Romelu", besluit de makelaar van Lukaku. Zijn contract bij de voormalige Italiaanse kampioen loopt nog tot juni 2027.

Romelu Lukaku zijn situatie bij Napoli: 'verraad' langs beide kanten

"Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek

'Brecht Dejaegere heeft beslissing over zijn toekomst genomen'

Het zorgenkind versus de mannen in topvorm: hoe hard mogen de Rode Duivels dromen van WK-goud?

📷 Royal Antwerp FC in rouw: ex-speler en -trainer overleden

Bijna helemaal rond: Lierse heeft een nieuwe trainer zo goed als beet

DONE DEAL: Porto heeft beet, jeugdproduct RSC Anderlecht levert 17 miljoen euro op

De scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn bekend

Voor de geschiedenis én om Raymond Goethals op te volgen: Vincent Kompany weet wat gedaan

Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess

Beerschot rekent op uitverkocht stadion: dit is de tussenstand van de ticketverkoop

Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie

'STVV wil speler nog opstellen in play-offs, maar dan doorsturen'

Wie wil nog mee in het verhaal? Druk op de ketel bij KRC Genk, bestuur zet alle spelers op scherp

DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met nu ook een derde topper

DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge

Jules Van Cleemput (ex- KV Mechelen en Charleroi) komt met verrassende nieuwe uitdaging

Heikele dossiers op tafel bij Lierse: nieuwe sportief directeur spreekt klare taal

'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger'

"Hij wilde dat het bekendgemaakt werd": nieuws over Jorthy Mokio krijgt bevestiging

Antwerp op kruispunt: naast de spelers is er ook twijfel over de bestuurstop 

Opvallende uitspraak over PSV-topper met verleden in België: "Als je hem in zijn blote kont ziet..."

DONE DEAL: Beerschot haalt slag binnen met oog op toekomst

Arsenal doet het! Engelsen staan in Champions League-finale mede dankzij beresterke Trossard

Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken

Clublegende Bayern zet Kompany hoger dan Tuchel en Nagelsmann: "Hij is bijna perfect"

🎥 Blunder van Zeno Debast, die een komische own goal maakt

🎥 Spelers Zulte Waregem nemen emotioneel afscheid van de supporters

Hoe Anderlecht het geweer nogmaals van schouder moet veranderen in transferpolitiek (ook bij jeugd)

🎥 Achter de schermen bij blauw-zwart: hoe Ivan Leko zijn troepen inspireerde

Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties"

Wesley Sonck laat zich uit over het gedoe tussen Vrancken en Burgess

Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers

Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over Union en Christian Burgess: "En die klaagt dan achteraf?"

 Speeldag 35
Pisa Pisa 1-2 Lecce Lecce
Udinese Udinese 2-0 Torino Torino
Como Como 0-0 Napoli Napoli
Atalanta Atalanta 0-0 Genoa Genoa
Bologna Bologna 0-0 Cagliari Cagliari
Sassuolo Sassuolo 2-0 AC Milan AC Milan
Juventus Juventus 1-1 Hellas Verona Hellas Verona
Inter Milaan Inter Milaan 2-0 Parma Parma
Cremonese Cremonese 1-2 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 4-0 Fiorentina Fiorentina

