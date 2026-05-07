Een kans om te grijpen: een van de beste doelmannen van de voorbije Pro League-seizoenen is transfervrij

Paul Nardi liet de voorbije jaren een goede indruk na in de Pro League. Deze zomer gaat hij op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Paul Nardi werd eerst anderhalf jaar door Monaco uitgeleend aan Cercle Brugge en keerde in 2022 terug naar de Pro League, toen KAA Gent hem weghaalde bij Lorient. Daar drukte hij al snel zijn stempel en verwees hij in zijn eerste seizoen onder meer Davy Roef naar de bank.

Ook zijn tweede jaargang bij de Buffalo’s begon hij als nummer één onder de lat, maar daarna sloeg het noodlot toe met een open breuk aan zijn rechterenkel. Toch maakten de Queens Park Rangers in juli 2024 gebruik van zijn aflopende contract om hem transfervrij binnen te halen.

Een avontuur in twee delen in Engeland

In de Championship vond de voormalige Franse U21-international al snel zijn beste niveau terug. In zijn eerste seizoen op Loftus Road klokte hij zelfs af op meer dan 4.000 speelminuten. Nardi was erg geliefd bij de fans, maar moest de voorbije maanden wel zijn plaats afstaan aan een Engelse doelman.

Gisteren maakte de club officieel bekend dat zijn contract niet verlengd wordt. De 31-jarige Paul Nardi gaat deze zomer dus op zoek naar een nieuwe uitdaging, en zou ongetwijfeld nog heel wat Pro League-clubs van dienst kunnen zijn. Of iemand ook effectief toeslaat, valt nu af te wachten.