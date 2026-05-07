Union had concrete plannen met Lierse-speler, maar zware blessure gooit roet in het eten

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Union had concrete plannen met Lierse-speler, maar zware blessure gooit roet in het eten
Foto: © photonews
Word fan van Go Ahead Eagles! 4

Jenthe Mertens leek na een sterk seizoen bij Lierse stilaan klaar voor een mooie stap hogerop. Maar net op het moment dat die kans zich aandiende, sloeg het noodlot toe met een zware kruisbandblessure.

Jenthe Mertens werd in de zomer van 2025 door Lierse weggekaapt bij FC Vaduz. Voordien was hij al actief bij enkele andere binnen- en buitenlandse clubs zoals SK Beveren, OH Leuven en Real Monarchs.

Sterk seizoen van Jenthe Mertens kreeg bijzonder pijnlijk einde

Dit seizoen was Mertens vaak basisspeler bij Lierse, soms was hij zelfs titularis met de kapiteinsband om. Als vleugelverdediger liet hij zich ook opmerken met zes doelpunten en zes assist in 24 competitiewedstrijden.

Een geslaagd seizoen, alleen liep alles helemaal mis op het einde. Op de allerlaatste werkdag van het seizoen liep hij namelijk een zware kruisbandenblessure op. Dinsdag onderging hij al een operatie, waardoor hem nu een lange revalidatieperiode wacht. Hij wordt pas na de winterstop terug verwacht bij Lierse.

Concrete interesse van Union verdwijnt naar achtergrond door zware blessure

Dat had, als hij geen zware blessure opliep, ook een andere club kunnen zijn. Zo zou Union SG de voorbije weken zelfs concrete interesse hebben getoond. "Het klopt dat er heel concrete voorstellen waren, ja. Maar het heeft geen zin om er nu verder bij stil te staan", zegt hij bij Het Belang van Limburg. 

"Ik heb die knop al omgedraaid. Om me vol te focussen op mijn herstel en een bijkomend jaar Lierse. Ik heb nog een contract voor volgend seizoen. En ondanks de interesse van mooie clubs moet ik nu vooral werken om fit te geraken voor mijn werkgever. Ik kreeg de voorbije dagen heel wat steunbetuigingen van uit Lierse en dat heeft me heel veel deugd gedaan."

Nu wacht hem dus een lange periode van herstel. Momenteel mist hij niet veel omdat het seizoen stil ligt. "Ik ben vooral bezorgd over hoe ik nu al mijn energie kwijt kan raken", gaat Mertens verder. "Ik lig weleens een keer graag even languit in de zetel, maar ik wil vooral met voetballen bezig zijn."

"Dus ja, mijn hart gaat zeker nog bloeden. Vooral de eerste maanden zullen hard zijn. Vanaf het moment dat ik na een viertal maanden opnieuw op het veld mag lopen en de intensiteit verhogen, zal het beter gaan. Maar als straks het WK begint en er alle dagen voetbal te zien is op televisie, zal het bij momenten toch wel even slikken zijn", besluit Mertens.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Go Ahead Eagles
Jenthe Mertens

Meer nieuws

📷 Keuze is gemaakt: Rode Duivels hebben basecamp voor WK 2026

📷 Keuze is gemaakt: Rode Duivels hebben basecamp voor WK 2026

19:20
🎥 Opvallend: Anthony Moris wordt in Saudi-Arabië ongewild meegesleurd in complottheorieën

🎥 Opvallend: Anthony Moris wordt in Saudi-Arabië ongewild meegesleurd in complottheorieën

19:00
1
"Beter dan in het treble-seizoen": sterke woorden die Vincent Kompany steunen

"Beter dan in het treble-seizoen": sterke woorden die Vincent Kompany steunen

18:40
KRC Genk weet al meer: één flankaanvaller blijft, één lijkt uitgespeeld

KRC Genk weet al meer: één flankaanvaller blijft, één lijkt uitgespeeld

18:10
Belangrijk en onverwacht vertrek op komst bij Standard

Belangrijk en onverwacht vertrek op komst bij Standard

18:00
1
KV Kortrijk komt met groot nieuws over Brecht Dejaegere

KV Kortrijk komt met groot nieuws over Brecht Dejaegere

17:36
Zwaar incident na training van Real Madrid: aanvoerder naar ziekenhuis gebracht

Zwaar incident na training van Real Madrid: aanvoerder naar ziekenhuis gebracht

17:00
Christian Burgess kent zijn straf na zijn uitspraken na STVV-Union

Christian Burgess kent zijn straf na zijn uitspraken na STVV-Union

16:30
20
Toptransfer in de maak voor Karetsas? Gesprekken met Duitse topclub botsen op één groot probleem

Toptransfer in de maak voor Karetsas? Gesprekken met Duitse topclub botsen op één groot probleem

16:10
1
'Anderlecht toont concrete interesse in aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro'

'Anderlecht toont concrete interesse in aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro'

15:30
1
Rode Duivels bereiden zich best ook voor op andere WK-tegenstander: dit is de situatie met Iran

Rode Duivels bereiden zich best ook voor op andere WK-tegenstander: dit is de situatie met Iran

15:00
Doelman Jari De Busser krijgt duidelijkheid van Club Brugge over mogelijke transfer

Doelman Jari De Busser krijgt duidelijkheid van Club Brugge over mogelijke transfer

12:20
8
"Ik ben terug": Anderlecht-speler laat weer van zich horen na lange lijdensweg

"Ik ben terug": Anderlecht-speler laat weer van zich horen na lange lijdensweg

14:20
Ghana kijkt opvallend vaak naar Anderlecht en Belgische competitie

Ghana kijkt opvallend vaak naar Anderlecht en Belgische competitie

13:45
Beerschot rekent op uitverkocht stadion: ook Lommel krijgt ferme boost

Beerschot rekent op uitverkocht stadion: ook Lommel krijgt ferme boost

13:14
17
Duitsland en Bayern koken van woede na CL-uitschakeling en richten pijlen op arbitrage

Duitsland en Bayern koken van woede na CL-uitschakeling en richten pijlen op arbitrage

13:00
4
Opnieuw out: toestand van Rode Duivel baart zorgen op een maand van het WK

Opnieuw out: toestand van Rode Duivel baart zorgen op een maand van het WK

12:00
7
🎥 Was het penalty of niet voor Bayern München? Het reglement is heel duidelijk

🎥 Was het penalty of niet voor Bayern München? Het reglement is heel duidelijk

11:20
27
"Met dat aantal zou je normaal moeten promoveren": Van Eenoo maakt relaas van seizoen Beerschot

"Met dat aantal zou je normaal moeten promoveren": Van Eenoo maakt relaas van seizoen Beerschot

11:15
2
OFFICIEEL: Sven Kums maakt opvallende terugkeer naar KAA Gent en pakt uit met komst Jonathan Kindermans

OFFICIEEL: Sven Kums maakt opvallende terugkeer naar KAA Gent en pakt uit met komst Jonathan Kindermans

11:06
4
Bayern München strandt in halve finales Champions League: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München strandt in halve finales Champions League: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

10:50
1
Vanwesemael blikt terug op tijd bij Genk: "Hoeveel smurf er nog in mij zit?"

Vanwesemael blikt terug op tijd bij Genk: "Hoeveel smurf er nog in mij zit?"

10:15
Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

09:51
14
Bayern wil vlak na Champions League-domper meteen grote knoop doorhakken: groot nieuws op komst

Bayern wil vlak na Champions League-domper meteen grote knoop doorhakken: groot nieuws op komst

09:45
1
Een kans om te grijpen: een van de beste doelmannen van de voorbije Pro League-seizoenen is transfervrij

Een kans om te grijpen: een van de beste doelmannen van de voorbije Pro League-seizoenen is transfervrij

09:15
4
OFFICIEEL Cercle Brugge geeft profcontract aan ex-speler van KAA Gent

OFFICIEEL Cercle Brugge geeft profcontract aan ex-speler van KAA Gent

09:15
Stevige leegloop dreigt achteraan bij KRC Genk: deze vijf verdedigers kunnen vertrekken

Stevige leegloop dreigt achteraan bij KRC Genk: deze vijf verdedigers kunnen vertrekken

08:50
11
Een duo met Jérémy Doku? Manchester City denkt aan nieuwe Rode Duivel

Een duo met Jérémy Doku? Manchester City denkt aan nieuwe Rode Duivel

08:25
5
Vincent Kompany haalt stevig uit naar arbitrage na Champions League-uitschakeling tegen PSG

Vincent Kompany haalt stevig uit naar arbitrage na Champions League-uitschakeling tegen PSG

08:00
34
Eindelijk duidelijkheid: Messoudi weet of hij dit weekend langs de lijn mag staan

Eindelijk duidelijkheid: Messoudi weet of hij dit weekend langs de lijn mag staan

08:15
"Competitievervalsing, Club moet kampioen worden": Olivier Deschacht blijft met scherp schieten

"Competitievervalsing, Club moet kampioen worden": Olivier Deschacht blijft met scherp schieten

07:00
61
Makelaar van Romelu Lukaku is duidelijk over terugkeer naar Anderlecht

Makelaar van Romelu Lukaku is duidelijk over terugkeer naar Anderlecht

07:21
2
Plots een Europese droom op Sclessin? Dit hebben Epolo en Euvrard te zeggen

Plots een Europese droom op Sclessin? Dit hebben Epolo en Euvrard te zeggen

06:30
Na het doelpuntenfestijn in Parijs is dit het relaas van de terugmatch tussen Bayern en PSG

Na het doelpuntenfestijn in Parijs is dit het relaas van de terugmatch tussen Bayern en PSG

23:00
9
Joos, Sonck en Van der Elst zeer streng voor RSC Anderlecht

Joos, Sonck en Van der Elst zeer streng voor RSC Anderlecht

22:30
Jérémy Doku koestert grote ambities met de Rode Duivels richting het WK

Jérémy Doku koestert grote ambities met de Rode Duivels richting het WK

22:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 33
Telstar Telstar 10/05 Heracles Heracles
FC Groningen FC Groningen 10/05 NEC NEC
FC Twente FC Twente 10/05 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
NAC NAC 10/05 Heerenveen Heerenveen
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 10/05 Zwolle Zwolle
Feyenoord Feyenoord 10/05 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 10/05 PSV PSV
Excelsior Excelsior 10/05 FC Volendam FC Volendam
Ajax Ajax 10/05 Utrecht Utrecht

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over "Competitievervalsing, Club moet kampioen worden": Olivier Deschacht blijft met scherp schieten wilmabar123 wilmabar123 over Christian Burgess kent zijn straf na zijn uitspraken na STVV-Union FC BRUGES FC BRUGES over Duitsland en Bayern koken van woede na CL-uitschakeling en richten pijlen op arbitrage pief pief over Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending Frosties Frosties over Doelman Jari De Busser krijgt duidelijkheid van Club Brugge over mogelijke transfer Yupiler Yupiler over 🎥 Opvallend: Anthony Moris wordt in Saudi-Arabië ongewild meegesleurd in complottheorieën ZWaregem ZWaregem over Als wit konijn mee naar WK? Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen FCB vo altijd FCB vo altijd over Twee Belgische topclubs willen Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem kapen Geert66 Geert66 over Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen rinus michels rinus michels over Belangrijk en onverwacht vertrek op komst bij Standard Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved