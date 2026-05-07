Union had concrete plannen met Lierse-speler, maar zware blessure gooit roet in het eten

Jenthe Mertens leek na een sterk seizoen bij Lierse stilaan klaar voor een mooie stap hogerop. Maar net op het moment dat die kans zich aandiende, sloeg het noodlot toe met een zware kruisbandblessure.

Jenthe Mertens werd in de zomer van 2025 door Lierse weggekaapt bij FC Vaduz. Voordien was hij al actief bij enkele andere binnen- en buitenlandse clubs zoals SK Beveren, OH Leuven en Real Monarchs.

Sterk seizoen van Jenthe Mertens kreeg bijzonder pijnlijk einde

Dit seizoen was Mertens vaak basisspeler bij Lierse, soms was hij zelfs titularis met de kapiteinsband om. Als vleugelverdediger liet hij zich ook opmerken met zes doelpunten en zes assist in 24 competitiewedstrijden.

Een geslaagd seizoen, alleen liep alles helemaal mis op het einde. Op de allerlaatste werkdag van het seizoen liep hij namelijk een zware kruisbandenblessure op. Dinsdag onderging hij al een operatie, waardoor hem nu een lange revalidatieperiode wacht. Hij wordt pas na de winterstop terug verwacht bij Lierse.

Concrete interesse van Union verdwijnt naar achtergrond door zware blessure

Dat had, als hij geen zware blessure opliep, ook een andere club kunnen zijn. Zo zou Union SG de voorbije weken zelfs concrete interesse hebben getoond. "Het klopt dat er heel concrete voorstellen waren, ja. Maar het heeft geen zin om er nu verder bij stil te staan", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

"Ik heb die knop al omgedraaid. Om me vol te focussen op mijn herstel en een bijkomend jaar Lierse. Ik heb nog een contract voor volgend seizoen. En ondanks de interesse van mooie clubs moet ik nu vooral werken om fit te geraken voor mijn werkgever. Ik kreeg de voorbije dagen heel wat steunbetuigingen van uit Lierse en dat heeft me heel veel deugd gedaan."





Nu wacht hem dus een lange periode van herstel. Momenteel mist hij niet veel omdat het seizoen stil ligt. "Ik ben vooral bezorgd over hoe ik nu al mijn energie kwijt kan raken", gaat Mertens verder. "Ik lig weleens een keer graag even languit in de zetel, maar ik wil vooral met voetballen bezig zijn."

"Dus ja, mijn hart gaat zeker nog bloeden. Vooral de eerste maanden zullen hard zijn. Vanaf het moment dat ik na een viertal maanden opnieuw op het veld mag lopen en de intensiteit verhogen, zal het beter gaan. Maar als straks het WK begint en er alle dagen voetbal te zien is op televisie, zal het bij momenten toch wel even slikken zijn", besluit Mertens.