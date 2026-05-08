Kompany moet sterspeler alweer missen en die krijgt nu zware kritiek

Johan Walckiers
Slecht nieuws voor Bayern München en coach Vincent Kompany. Linksachter Alphonso Davies heeft opnieuw een spierblessure opgelopen en ontbreekt zaterdag in de Bundesliga-wedstrijd tegen VfL Wolfsburg.

Kompany bevestigde het nieuws vrijdag tijdens zijn persconferentie. De trainer gaf aan dat verdere onderzoeken moeten uitwijzen hoe ernstig de blessure precies is en hoe lang Davies buiten strijd zal zijn. 

De Canadees liep het probleem woensdag op tijdens de return in de halve finale van de UEFA Champions League 2025-26 tegen Paris Saint-Germain.

Voor Davies is het opnieuw een zware tegenvaller in een seizoen vol blessureleed. Sinds zijn comeback eind 2025 is het al de derde spierblessure voor de vleugelverdediger. Eerder kampte hij al met een spiervezelscheur en een dijbeenblessure, nadat hij maanden aan de kant stond door een zware kruisbandblessure.

Contract tot 2030, maar Davies veel geblesseerd

Door de nieuwe kwetsuur dreigt Davies niet alleen het slot van de Bundesliga te missen, maar mogelijk ook de finale van de DFB-Pokal tegen VfB Stuttgart.


Ondertussen krijgt Davies ook kritiek in Duitsland. Oud-international Dietmar Hamann stelde in zijn column dat de prestaties van de Canadees voorlopig niet overeenkomen met zijn hoge salaris. Bayern verlengde zijn contract vorig jaar nog tot 2030, maar sindsdien blijft Davies achtervolgd worden door fysieke problemen.

Bundesliga

 Speeldag 33
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 15:30 Bayern München Bayern München
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 20:30 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FC Augsburg FC Augsburg 09/05 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 09/05 Werder Bremen Werder Bremen
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 09/05 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
RB Leipzig RB Leipzig 09/05 FC St. Pauli FC St. Pauli
Hamburger SV Hamburger SV 10/05 Freiburg Freiburg
1. FC Köln 1. FC Köln 10/05 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 10/05 Union Berlin Union Berlin

