Eerste zomeraanwinst lonkt voor Manchester United

Daan Blockx
Daan Blockx, voetbaljournalist
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Eerste zomeraanwinst lonkt voor Manchester United
Foto: © photonews
Word fan van Atalanta! 31

Manchester United staat op een zucht van een nieuwe aanwinst. De 26-jarige Braziliaanse middenvelder Ederson, momenteel actief bij Atalanta, lijkt dicht bij een overstap naar Old Trafford te staan. Wordt dit het begin van een drukke transferzomer voor Michael Carrick en Manchester United?

Volgens de Britse krant Express heeft Manchester United onder Michael Carrick bijna zijn eerste van vele zomertransfers beet. De club heeft al een overeenkomst bereikt met Atalanta over de komst van Ederson. Ook een persoonlijk akkoord lijkt in de maak, waardoor enkel de medische tests nog moeten worden afgelegd.

Sterk seizoen bij Atalanta

Éderson José dos Santos Lourenço da Silva is een 26-jarige Braziliaanse middenvelder die afgelopen seizoen furore maakte bij Atalanta in de Italiaanse Serie A. Ederson maakt bovendien deel uit van de WK-selectie van Brazilië.

Volgens Express is met de transfer een bedrag van 40,5 miljoen euro gemoeid. Daar kunnen nog bonussen ter waarde van 4,5 miljoen euro bijkomen. Het totale transferbedrag van 45 miljoen euro komt overeen met zijn geschatte marktwaarde volgens Transfermarkt.

Loftus-Cheek is fan

De Engelse middenvelder Ruben Loftus-Cheek liet zich in een interview met Sky Sports al positief uit over Ederson. "Hij zal het prima doen. De keren dat we tegenover elkaar stonden, viel vooral zijn fysieke kracht op."

Loftus-Cheek, die uitkomt voor AC Milan, trof Ederson meermaals in de Serie A. "Hij is snel, sterk en comfortabel aan de bal. Ik denk dat hij het uitstekend zal doen. Hij is een goede aanwinst", aldus de Engelsman.

Dromende rechterhand van Sir Alex Ferguson

René Meulensteen, voormalig assistent van Sir Alex Ferguson, ziet Manchester United echter liever nog een extra aanvaller aantrekken. "Ik zou liever zien dat United een meer ervaren spits haalt. Ik denk niet dat hij deze zomer in de verleiding zal komen om Bayern München te verlaten, maar als United iemand als Harry Kane zou kunnen aantrekken, dan zou de club ineens een uitstekende kanshebber zijn om mee te strijden voor de titel."

Een transfer van Harry Kane naar Manchester United lijkt echter bijzonder onwaarschijnlijk. Het is wel duidelijk dat de club nog niet klaar is op de transfermarkt. De transferperiode duurt nog een hele tijd en met het oog op de Champions League-campagne van volgend seizoen is extra versterking zeker welkom.

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