Rudi Garcia kan momenteel niet meer vragen van de Rode Duivels. Of wel?

De Rode Duivels zijn gisteren naar Seattle vertrokken voor het WK voetbal. Ze deden dat na een vlotte voorbereiding met zeges tegen Kroatië en Tunesië. Ze maakten daarin een goede tot uitstekende indruk. Peter Vandenbempt vindt dat Rudi Garcia momenteel zeer tevreden kan zijn.

De Duivels wonnen vorige week eerst van Kroatië met 0-2. Ze speelden er goed, gaven niet veel weg en konden opnieuw rekenen op een beresterke Jérémy Doku.

De Kroaten zitten zelf in een generatiewissel na het afscheid van onder meer Ivan Rakitic en Marcelo Brozovic, maar het blijft toch een stevig elftal. Luka Modric en Ivan Perisic gaan daarbij nog steeds voorop in de strijd.

Maar de echte geruststelling voor de fans van de Rode Duivels kwam er toch tegen Tunesië. De Belgen speelden tegen de Adelaars van Carthago een uitstekende wedstrijd. Het werd daarbij meteen duidelijk dat ze de nodige vooruitgang hebben geboekt.

"Ze hebben getoond dat ze tegen een ploeg die zich ingraaft massaal kansen kunnen creëren én scoren", denkt analist en commentator Peter Vandenbempt bij Sporza.





Moeite om het spel te maken

Dat is toch opvallend. In de WK-kwalificaties bleven de Duivels tegen Noord-Macedonië (2x) en Kazachstan steken op een gelijkspel. In Noord-Macedonië werd het 1-1, in Brussel 0-0. In Kazachstan bleven de Duivels onder de verwachtingen en speelden ze 1-1-gelijk. Ze lieten zo na om zich vroegtijdig al te plaatsen voor het WK.

Dat gebeurde dan maar tegen Liechtenstein (7-0). De Duivels hadden bij wijlen moeite om het spel te maken of sprongen te kwistig om met de vele kansen.

Op het WK zijn de Duivels ingedeeld in een groep met Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. Dat zijn drie ploegen die over duidelijk minder kwaliteit beschikken dan de Duivels.

Een Doku in topvorm of een Courtois lopen er niet rond. Daardoor zullen ze naar alle verwachting goed in blok blijven en de Duivels vooral het voetballen proberen te beletten.

Garcia mag tevreden zijn

Het is dan aan Rudi Garcia en co om de ruimte te vinden, kansen te creëren en te scoren. Precies zoals ze tegen Tunesië – een andere WK-ganger trouwens – deden.

"Hoopgevend", noemde Vandenbempt de prestatie. "Als bondscoach kan je niet beter dromen", had hij daarvoor ook al laten optekenen.

Rudi Garcia mag inderdaad tevreden zijn. Zijn ploeg heeft duidelijk stappen gezet in vergelijking met de kwalificaties. In hun laatste drie wedstrijden scoorden de Duivels in totaal twintig doelpunten en kregen ze er drie tegen. Enkel in een oefenduel tegen Mexico wonnen ze niet.

Kritisch over dipje van vijf minuten

De bondscoach laat bovendien niet na om de Duivels meteen op een minder moment te wijzen. Tegen Tunesië was hij kritisch over een dipje van vijf minuten, zag ook Vandenbempt.

"Garcia kan dat moment aangrijpen om te zeggen: kijk, als jullie even niet doen wat ik vraag - druk zetten en gefocust zijn - kan je zelfs tegen een zwak Tunesië kansen tegen krijgen."

Zo wil Garcia zijn team de volledige negentig minuten scherp krijgen. En zo nóg een stap laten zetten. De spelers lijken alles snel op te pikken onder de Fransman, waardoor we denken dat ze ook het laatste puntje van kritiek ter harte zullen nemen. Als bondscoach kan je dan inderdaad niet beter dromen, zo net voor een WK.