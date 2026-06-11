Thibaut Courtois kondigt zijn (waarschijnlijk) afscheid van de Rode Duivels aan

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Thibaut Courtois kondigt zijn (waarschijnlijk) afscheid van de Rode Duivels aan
Foto: © photonews
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Voor de Rode Duivels begint maandag tegen Egypte een nieuw hoofdstuk op het WK, maar voor Thibaut Courtois lijkt het tegelijk het begin van het einde. De doelman van Real Madrid liet in aanloop naar de eerste match verstaan dat dit weleens zijn laatste grote eindronde met België zou kunnen worden.

Hoewel Courtois nog geen definitieve beslissing heeft genomen, waren zijn woorden genoeg voor de toehoorders. De 34-jarige doelman beseft dat de fysieke belasting steeds zwaarder begint door te wegen en denkt steeds vaker na over een afscheid van het internationale voetbal.

Lichaam heeft meer rust nodig

"Het is niet het moment om daar uitgebreid over te praten, maar de kans is veel groter dat ik niet doorga dan wel", gaf Courtois toe. "De kleine blessures komen iets vaker voor dan vroeger. Die weken rust tijdens internationale breaks maken tegenwoordig echt een verschil."

Daarmee is meteen de belangrijkste reden gezegd. De voorbije jaren kende hij verschillende fysieke ongemakken. Nooit veel ernstige blessures die hem maanden aan de kant hielden, maar wel een opeenstapeling van kleine problemen die hun tol beginnen te eisen. Als doelman op het hoogste niveau moet hij week na week presteren voor Real Madrid, waar de verwachtingen uiteraard heel hoog blijven.

Conflict met Tedesco was ook voordeel

Opvallend genoeg verwijst Courtois ook naar de woelige periode rond voormalig bondscoach Domenico Tedesco. Door zijn conflict met de Duitse trainer miste hij een lange periode bij de nationale ploeg. Achteraf bekeken had dat ook een onverwacht voordeel.

"Wat er gebeurd is met de vorige trainer heeft mij toegelaten om mijn lichaam wat meer rust te geven. Ik heb altijd kleine blessures gehad, maar de laatste jaren kwamen die toch vaker voor. Dan begin je na te denken over de toekomst."

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Bovendien ziet Courtois dat de toekomst van het Belgische doel al verzekerd lijkt. Met Senne Lammens, Maarten Vandevoordt en Mike Penders staat een nieuwe generatie klaar om het stokje over te nemen. "Er zijn grote talenten na mij", aldus de doelman. "Dat speelt natuurlijk ook mee wanneer je nadenkt over zo'n beslissing."

Nog steeds de nummer 1 van de wereld?

Toch wil Courtois de deur nog niet volledig sluiten. Op de vraag wat hem eventueel zou kunnen overtuigen om door te gaan, hield hij nog een kleine slag om de arm. "Mijn gevoel vandaag zegt dat ik de fakkel wil doorgeven. Maar de beslissing is nog niet helemaal gevallen. Dat is gewoon hoe ik er nu over denk."

Voorlopig ligt de focus echter volledig op het WK. Courtois blijft één van de absolute leiders van deze generatie Rode Duivels en wordt door velen nog steeds beschouwd als de beste doelman ter wereld. Zelf blijft hij daar bescheiden onder.

"Ik word gezien als één van de besten, maar het is niet aan mij om te zeggen dat ik de beste ben. Wat voor mij telt, is dat ik nog altijd wedstrijden kan winnen voor mijn ploeg wanneer ik op mijn niveau ben."

Dat niveau zullen de Rode Duivels ook dit WK nodig hebben. Want als dit effectief het laatste toernooi van Courtois wordt, dan hoopt België ongetwijfeld dat zijn nummer één nog één keer het verschil kan maken op het grootste podium van allemaal.

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