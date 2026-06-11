Wat een... saaie boel? Mexico wint openingsmatch van Hugo Broos, maar wordt getrakteerd op fluitconcert

De balt rol in Mexico. En eerstdaags eveneens in de Verenigde Staten en Canada. De Mexicanen hebben de openingswedstrijd gewonnen met 2-0. Op het einde van de wedstrijd had Hugo Broos nog negen Zuid-Afrikanen op het veld staan. Ook Mexico eindigde met z'n tienen.

De openingsceremonie - al moeten we eigenlijk in het veelvoud spreken - beloofde alvast veel goeds. Shakira kwam met de heupen zwaaien, terwijl Andrea Bocelli bewees dat hij nog steeds een steengoede zanger is.

Wat we moeten zeggen van de eerste wedstrijden van het WK? Het tempo in het Estadio Azteca was... er eigenlijk gewoon niet. Mexico moest niet - het overwicht was al heel snel duidelijk - en Zuid-Afrika kon simpelweg niet.

Héél zwak Zuid-Afrika, inspiratieloos Mexico

Na amper negen minuten voetballen besloot Sphephelo Sithole - de man zou vlak na de koffie ook nog een rode kaart krijgen - om de Mexicanen een handje te helpen. De blunder werd afgestraft door Julian Quinones.

Maar waarom duwde Mexico niet even door? Het gastland tikte de bal achteraan doelloos rond en toonde geen enkele drang naar voren. De thuisfans - velen van hen hadden een nier verkocht om erbij te kunnen zijn - trakteerden Mexico op een fluitconcert.

Op naar véél beter de komende dagen en weken?



Uiteindelijk moest Hugo Broos de kelk tot op de bodem ledigen. Raul Jimenez zorgde voor de 2-0 en ook Themba Zwane besloot om de kleedkamers vroegtijdig op te zoeken na een slaande beweging op een Mexicaan. Op naar véél beter de komende dagen en weken?