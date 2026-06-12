Axel Witsel heeft een duidelijke boodschap voor Standard

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Axel Witsel heeft een duidelijke boodschap voor Standard
Foto: © photonews

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Terwijl heel wat supporters van Standard droomden van een terugkeer van Axel Witsel naar Sclessin, heeft de Rode Duivel daar zelf weinig twijfel over laten bestaan. De middenvelder, die deze zomer vrije speler werd, ziet een terugkeer naar België niet meer gebeuren.

Witsel beleefde een seizoen met twee gezichten in Spanje. Girona degradeerde uit La Liga, maar persoonlijk kijkt hij toch met enige tevredenheid terug. "Het is een seizoen met een verschillend gevoel geweest", vertelde hij. "De degradatie was natuurlijk een teleurstelling, maar individueel was het positief. Ik heb veel gespeeld en ook goede wedstrijden gespeeld. Daarom ben ik hier ook geselecteerd."

Zijn contract bij Girona werd echter niet verlengd. Met zijn 37 jaar denkt Witsel nog lang niet aan stoppen. Integendeel. De voormalige speler van Standard, Benfica, Zenit, Dortmund en Atlético Madrid wil nog minstens één hoofdstuk toevoegen aan zijn al rijkgevulde carrière. En kieskeurig is hij niet, maar hij wil wel nog op het hoogste niveau spelen.

"Ik heb nog altijd zin om te spelen, dus we zullen zien wat er komt. La Liga is natuurlijk een fantastische competitie en ook voor mijn familie was dat ideaal. Maar op mijn leeftijd moet je openstaan voor alles."

Standard wordt het zeker niet voor Witsel

Een terugkeer naar België lijkt echter uitgesloten. Toen de naam van Standard viel, volgde een duidelijk antwoord. "België? Nee, dat denk ik niet. Ja, dan gaat het natuurlijk over Standard. Ik wil daar duidelijk over zijn voor het overal verspreid wordt dat ik wil terugkeren. Het blijft natuurlijk de club van mijn hart, maar een terugkeer is te moeilijk. Ze herinneren zich daar allemaal de speler die ik was."

Opvallend genoeg begrijpt hij wel waarom Romelu Lukaku openlijk spreekt over een terugkeer naar Anderlecht. Al waarschuwt hij zijn ploegmaat meteen voor de realiteit.

"Ik snap dat Romelu daarover nadenkt. Anderlecht is zijn club en daar liggen zijn roots. Maar ik denk ook dat het voor hem niet makkelijk zal worden."
 

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