Verrassende comeback? "Ik sluit een terugkeer naar België niet uit"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Verrassende comeback? "Ik sluit een terugkeer naar België niet uit"
Foto: © photonews

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Benjamin Van Durmen ziet zijn contract in de Roemeense competitie aflopen. Zet dat de deur open voor een terugkeer naar ons land? Hij sluit het zelf in ieder geval alvast niet uit.

Benjamin Van Durmen zal altijd een speciaal plekje behouden in het hart van de supporters van Moeskroen. Eerst opgeleid bij FC Béclers en RFC Doornik, werkte de streekspeler zijn opleiding verder af bij Les Hurlus, die toen nog door het leven gingen als Royal Mouscron-Péruwelz.

Gewezen held van Moeskroen mikt hoog

Op Le Canonnier knokte Van Durmen zich een weg naar de A-kern. Zijn eerste kans kreeg hij in een wedstrijd op het einde van het seizoen 2015/2016, onder de betreurde Glen De Boeck. Daarna bleef hij maar liefst vijf jaar bij de club en flirtte hij met de kaap van 100 wedstrijden in het shirt van Mouscron (97 om precies te zijn).

In 2021, na de degradatie van Moeskroen naar 1B, kreeg de Doornikenaar groen licht om te vertrekken en maakte hij de overstap naar Universitatea Craiova, een club uit de Roemeense eerste klasse. Van Durmen groeide er uit tot een vaste waarde in de lokale Superliga en deed er zelfs een tweede avontuur bij, door in 2024 te tekenen bij UTA Arad.

Benjamin Van Durmen verlaat Arad en houdt de deur open voor een terugkeer

Tijdens zijn twee seizoenen in het westen van Roemenië hielp de voormalige Mouscron-speler zijn ploeg in de strijd om het behoud. Maar de defensieve middenvelder verlengt zijn avontuur in Arad niet en is deze zomer dus op zoek naar een nieuwe uitdaging.


Welke bestemming kies je na vijf jaar in de Roemeense competitie? "Ik sluit een terugkeer naar België niet uit", vertelt hij aan SudInfo. Komt een terugkeer naar Moeskroen er ooit? Op zijn 29ste lijkt Van Durmen hoger te kunnen mikken dan tweede afdeling ACFF, maar Stade Mouscronnois (met andere ervaren namen zoals Anthony Knockaert, Corentin Koçur, Yohan Brouckaert of Idir Ouali) heeft intussen wel al vier promoties op rij beet.

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