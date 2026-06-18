Degraderen ze effectief? Olympic Charleroi haalt zwaar geschut boven om in 1B te blijven

Olympic Charleroi betwist zijn degradatie naar Eerste Nationale en heeft de KBVB in gebreke gesteld. In een persbericht lichten ze hun actie toe en geven ze hun argumenten.

Terwijl de voorbereiding op volgend seizoen voor de clubs uit de Challenger Pro League normaal gezien binnen enkele weken opnieuw van start gaat, heeft Olympic Charleroi woensdag een communiqué verspreid. Daarin bevestigen de Dogues dat ze hun degradatie aanvechten en dat ze de Belgische voetbalbond in gebreke hebben gesteld.

De Waalse club herinnert eraan dat de Belgische Mededingingsautoriteit het quotasysteem heeft geschorst én dat het zelf wel een proflicentie behaalde.

Terugblik op de gebeurtenissen

"Met andere woorden: het reglementaire kader waarvan de Belgische Mededingingsautoriteit een centraal onderdeel heeft geschorst wegens een inbreuk, blijft in zijn gecombineerde toepassing tegenover Royal Olympic Charleroi net het effect creëren dat die schorsing moest verhinderen. Het is die vraag, en alleen die, waarover de rechtbank zich zal moeten uitspreken", klinkt het bij de club.

Een stap in het collectieve belang

"Royal Olympic Charleroi benadrukt dat het niet alleen om de eigen situatie gaat. De verwachte beslissing raakt ook aan de eerlijkheid van de professionele competitie en heeft via een domino-effect gevolgen voor meerdere clubs uit het Franstalige amateurvoetbal. De club zegt zich constructief op te stellen, met respect voor de instanties en met de bedoeling om tot een evenredige oplossing te komen."

Geen verdere commentaar tot 10 juli



"Om de sereniteit van het debat te bewaren, zal Royal Olympic Charleroi niet verder inhoudelijk reageren op het dossier tot de pleidooien van 10 juli 2026. De club zegt het volste vertrouwen te hebben in justitie om de argumenten van alle partijen te onderzoeken en een beslissing te nemen", besluit de club.