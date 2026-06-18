Degraderen ze effectief? Olympic Charleroi haalt zwaar geschut boven om in 1B te blijven

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Degraderen ze effectief? Olympic Charleroi haalt zwaar geschut boven om in 1B te blijven
Word fan van Olympic Charleroi! 76

Olympic Charleroi betwist zijn degradatie naar Eerste Nationale en heeft de KBVB in gebreke gesteld. In een persbericht lichten ze hun actie toe en geven ze hun argumenten.

Terwijl de voorbereiding op volgend seizoen voor de clubs uit de Challenger Pro League normaal gezien binnen enkele weken opnieuw van start gaat, heeft Olympic Charleroi woensdag een communiqué verspreid. Daarin bevestigen de Dogues dat ze hun degradatie aanvechten en dat ze de Belgische voetbalbond in gebreke hebben gesteld.

De Waalse club herinnert eraan dat de Belgische Mededingingsautoriteit het quotasysteem heeft geschorst én dat het zelf wel een proflicentie behaalde. 

Terugblik op de gebeurtenissen

"Met andere woorden: het reglementaire kader waarvan de Belgische Mededingingsautoriteit een centraal onderdeel heeft geschorst wegens een inbreuk, blijft in zijn gecombineerde toepassing tegenover Royal Olympic Charleroi net het effect creëren dat die schorsing moest verhinderen. Het is die vraag, en alleen die, waarover de rechtbank zich zal moeten uitspreken", klinkt het bij de club.

Een stap in het collectieve belang

"Royal Olympic Charleroi benadrukt dat het niet alleen om de eigen situatie gaat. De verwachte beslissing raakt ook aan de eerlijkheid van de professionele competitie en heeft via een domino-effect gevolgen voor meerdere clubs uit het Franstalige amateurvoetbal. De club zegt zich constructief op te stellen, met respect voor de instanties en met de bedoeling om tot een evenredige oplossing te komen."

Geen verdere commentaar tot 10 juli


"Om de sereniteit van het debat te bewaren, zal Royal Olympic Charleroi niet verder inhoudelijk reageren op het dossier tot de pleidooien van 10 juli 2026. De club zegt het volste vertrouwen te hebben in justitie om de argumenten van alle partijen te onderzoeken en een beslissing te nemen", besluit de club.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Olympic Charleroi

Meer nieuws

Dévy Rigaux laat er geen twijfel over bestaan: Rode Duivel en voormalige JPL-kampioen op weg naar Feyenoord

Dévy Rigaux laat er geen twijfel over bestaan: Rode Duivel en voormalige JPL-kampioen op weg naar Feyenoord

16:00
KRC Genk ziet toekomst in jonge revelatie en handelt snel

KRC Genk ziet toekomst in jonge revelatie en handelt snel

15:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 18/06: Lazare Amani

Transfernieuws en Transfergeruchten 18/06: Lazare Amani

14:51
Lionel Messi meteen de held, maar ook enkele grote verrassingen sprongen in het oog: wie kiest u?

Lionel Messi meteen de held, maar ook enkele grote verrassingen sprongen in het oog: wie kiest u?

15:00
OFFICIEEL: Cercle Brugge haalt voormalige JPL-kampioen binnen

OFFICIEEL: Cercle Brugge haalt voormalige JPL-kampioen binnen

14:51
Ex-speler van KV Mechelen verrast met uitspraak over Cristiano Ronaldo

Ex-speler van KV Mechelen verrast met uitspraak over Cristiano Ronaldo

13:50
Jupiler Pro League 2026-2027: download de kalender van jouw favoriete ploeg!

Jupiler Pro League 2026-2027: download de kalender van jouw favoriete ploeg!

13:30
Pro League maakt kalender bekend: deze affiches en toppers kleuren de start van de JPL

Pro League maakt kalender bekend: deze affiches en toppers kleuren de start van de JPL

13:22
3
‘KV Kortrijk stunt? Ex-publiekslieveling moet terugkeren’

‘KV Kortrijk stunt? Ex-publiekslieveling moet terugkeren’

12:30
Hugo Broos is woedend en haalt uit naar FIFA

Hugo Broos is woedend en haalt uit naar FIFA

12:51
5
Degryse sloopt Roberto Martinez en maakt pijnlijke vergelijking met Rode Duivels

Degryse sloopt Roberto Martinez en maakt pijnlijke vergelijking met Rode Duivels

12:00
7
Club Brugge sluit eerste miljoenendeal en kan meer dan 100 miljoen euro vangen: dit staat er te gebeuren

Club Brugge sluit eerste miljoenendeal en kan meer dan 100 miljoen euro vangen: dit staat er te gebeuren

11:40
9
Héél nuchtere Senne Lammens over speelminuten en... Tim Krul-scenario bij de Rode Duivels

Héél nuchtere Senne Lammens over speelminuten en... Tim Krul-scenario bij de Rode Duivels

11:20
2
‘Op lijstje van heel wat clubs: ex-speler van Beerschot en Anderlecht terug naar België?

‘Op lijstje van heel wat clubs: ex-speler van Beerschot en Anderlecht terug naar België?

11:00
Vanhaezebrouck legt pijnlijk probleem van Rode Duivels bloot: “Zeg dat gewoon niet!”

Vanhaezebrouck legt pijnlijk probleem van Rode Duivels bloot: “Zeg dat gewoon niet!”

10:40
4
📷 OFFICIEEL “Welkom thuis”: KAA Gent haalt eigen jeugdproduct terug in huis

📷 OFFICIEEL “Welkom thuis”: KAA Gent haalt eigen jeugdproduct terug in huis

10:25
2
‘Nieuwe tik voor Anderlecht? Club Brugge richt vizier op Spaans toptalent’

‘Nieuwe tik voor Anderlecht? Club Brugge richt vizier op Spaans toptalent’

10:00
4
‘Onverwachte exit op Club Brugge? Turkse club houdt het in de gaten’

‘Onverwachte exit op Club Brugge? Turkse club houdt het in de gaten’

09:30
2
Hallo, Club Brugge? Tresoldi zet deur voor transfer wél open met enkele opmerkelijke uitspraken

Hallo, Club Brugge? Tresoldi zet deur voor transfer wél open met enkele opmerkelijke uitspraken

09:00
5
EXCLUSIEF: Seattle-icoon keek zijn ogen uit en was niet enkel van Lukaku onder de indruk: "Wat een speler!" Interview

EXCLUSIEF: Seattle-icoon keek zijn ogen uit en was niet enkel van Lukaku onder de indruk: "Wat een speler!"

08:10
1
WK-LIVE 18/6: Genks doelpunt op WK, Broos maakt zich boos en verwijst naar Messi

WK-LIVE 18/6: Genks doelpunt op WK, Broos maakt zich boos en verwijst naar Messi

08:27
1
Nainggolan is vastberaden: hij wil terug naar de Jupiler Pro League

Nainggolan is vastberaden: hij wil terug naar de Jupiler Pro League

07:30
1
‘Aap komt uit de mouw: vertrokken assistent van Leko in beeld bij andere Belgische club’

‘Aap komt uit de mouw: vertrokken assistent van Leko in beeld bij andere Belgische club’

07:05
Afscheid in mineur blijft hangen bij Rode Duivels: "Hij was heel hard ontgoocheld"

Afscheid in mineur blijft hangen bij Rode Duivels: "Hij was heel hard ontgoocheld"

06:30
2
Harde kern Anderlecht laat niet af: naast stadion en Neerpede nu ook spandoeken aan... Pairi Daiza

Harde kern Anderlecht laat niet af: naast stadion en Neerpede nu ook spandoeken aan... Pairi Daiza

06:00
12
Stijlbreuk met het verleden: Anderlecht heeft een héél atypische zomermercato voor de boeg

Stijlbreuk met het verleden: Anderlecht heeft een héél atypische zomermercato voor de boeg

23:00
7
Nog altijd zorgen om één Rode Duivel, die woensdag onder de scan ging: 3 anderen niet op training

Nog altijd zorgen om één Rode Duivel, die woensdag onder de scan ging: 3 anderen niet op training

04:29
'Club Brugge heeft eerste zomertransfer beet en legt vijf miljoen euro op tafel voor middenvelder'

'Club Brugge heeft eerste zomertransfer beet en legt vijf miljoen euro op tafel voor middenvelder'

22:30
1
Van 10.000 naar 1,3 miljoen volgers: Rode Duivel over zijn plotselinge wereldfaam Interview

Van 10.000 naar 1,3 miljoen volgers: Rode Duivel over zijn plotselinge wereldfaam

22:00
Een héél straffe stunt: 'Gent troeft Belgische topclub én absolute Engelse traditieclub af voor Burgess'

Een héél straffe stunt: 'Gent troeft Belgische topclub én absolute Engelse traditieclub af voor Burgess'

21:40
3
'SK Beveren stelt nieuwe coach aan die géén ervaring heeft als T1'

'SK Beveren stelt nieuwe coach aan die géén ervaring heeft als T1'

20:50
'Real Madrid denkt aan de toekomst en wil voormalig doelman van Anderlecht halen als vervanger voor Courtois'

'Real Madrid denkt aan de toekomst en wil voormalig doelman van Anderlecht halen als vervanger voor Courtois'

21:20
WK LIVE 17/06: Portugal schiet in eigen voet en geraakt niet voorbij DR Congo

WK LIVE 17/06: Portugal schiet in eigen voet en geraakt niet voorbij DR Congo

20:59
39
'Liverpool vraagt Mo Salah om wél te blijven en Egyptenaar komt meteen met antwoord op de proppen'

'Liverpool vraagt Mo Salah om wél te blijven en Egyptenaar komt meteen met antwoord op de proppen'

20:20
Italië én Fabrizio Romano in de ban van transfergerucht over... Kevin De Bruyne én Juventus!

Italië én Fabrizio Romano in de ban van transfergerucht over... Kevin De Bruyne én Juventus!

20:00
Wie wordt de opvolger van Thibaut Courtois? "Ik ga er vol voor gaan"

Wie wordt de opvolger van Thibaut Courtois? "Ik ga er vol voor gaan"

19:30

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 1
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 14/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
Seraing Seraing 14/08 KSC Lokeren KSC Lokeren
Eupen Eupen 15/08 Jong Genk Jong Genk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 15/08 RSCA Futures RSCA Futures
Virton Virton 15/08 Lierse SK Lierse SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 16/08 KAA Gent KAA Gent
Luik FC Luik FC 17/08 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

Ratko Svilar Ratko Svilar over Pro League maakt kalender bekend: deze affiches en toppers kleuren de start van de JPL De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Vanhaezebrouck legt pijnlijk probleem van Rode Duivels bloot: “Zeg dat gewoon niet!” dbr1609 dbr1609 over Club Brugge sluit eerste miljoenendeal en kan meer dan 100 miljoen euro vangen: dit staat er te gebeuren trivece trivece over 'Club Brugge en Engelse topclub hebben akkoord over transfer van Ordoñez voor (minstens) 49 miljoen euro' JaKu JaKu over Rode Duivels geven aan wat ze gaan doen de komende matchen RememberLierse RememberLierse over Degryse sloopt Roberto Martinez en maakt pijnlijke vergelijking met Rode Duivels JaKu JaKu over 📷 OFFICIEEL “Welkom thuis”: KAA Gent haalt eigen jeugdproduct terug in huis JaKu JaKu over Hugo Broos is woedend en haalt uit naar FIFA Demogorgon Demogorgon over ‘Onverwachte exit op Club Brugge? Turkse club houdt het in de gaten’ JaKu JaKu over ‘Lager bod, maar toch maakt deze ploeg meer kans dan andere om De Cat binnen te halen’ Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved