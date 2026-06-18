Nainggolan is vastberaden: hij wil terug naar de Jupiler Pro League

Radja Nainggolan heeft zijn ambities nog lang niet opgeborgen. De 38-jarige middenvelder wil met Patro Eisden promoveren naar de Jupiler Pro League en daar nog één seizoen bewijzen dat hij het hoogste niveau nog altijd aankan.

Nainggolan droomt van een laatste kunststukje

Patro Eisden is begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League. Op training was Radja Nainggolan zoals altijd openhartig. De voormalige Rode Duivel gaf toe dat de trainingen op zijn leeftijd zwaarder doorwegen, maar zijn honger naar succes is nog altijd groot.

De middenvelder heeft een duidelijk doel voor ogen: promoveren met Patro Eisden en nog één keer uitkomen op het hoogste Belgische niveau. Daarmee zou hij zijn indrukwekkende carrière op een mooie manier kunnen afsluiten.

Van Antwerpen naar de Europese top

Nainggolan werd geboren op 4 mei 1988 in Antwerpen en begon zijn jeugdopleiding bij Germinal Beerschot. Al op jonge leeftijd trok hij naar Italië, waar hij doorbrak bij Piacenza.

Nadien volgden passages bij Cagliari, AS Roma en Inter Milaan. Vooral bij Roma groeide Il Ninja uit tot een publiekslieveling en een van de beste box-to-boxmiddenvelders van de Serie A. Ook speelde hij 30 interlands voor de Rode Duivels. Na avonturen bij Royal Antwerp, SPAL, Bhayangkara FC en Lokeren-Temse kwam hij uiteindelijk bij Patro Eisden terecht.

Contract en marktwaarde

Nainggolan ligt momenteel onder contract bij Patro Eisden en blijft een belangrijke speler binnen de Limburgse club. Door zijn leeftijd is zijn marktwaarde logischerwijs sterk gedaald. Die wordt momenteel op ongeveer 250.000 euro geschat, al blijft zijn ervaring van onschatbare waarde.





Ondanks zijn 38 jaar toont hij nog geregeld zijn klasse op het middenveld. Ook vorig seizoen speelde hij een belangrijke rol in het sterke seizoen van Patro.

Promotie als ultieme droom

Trainer Stijn Stijnen beseft dat Nainggolan fysiek niet meer dezelfde speler is als vroeger, maar prijst vooral zijn passie voor het voetbal. Die liefde voor het spel drijft de middenvelder nog elke dag.

Voor Nainggolan zou promotie met Patro Eisden de perfecte bekroning van zijn carrière zijn. “Ik hoop dat we nog kunnen proeven van het hoogste niveau, voor ik stop”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “Ik ben er nog altijd van overtuigd dat ik dat niveau aankan.”

Dat wil hij afdwingen met Patro. “Als we dit seizoen kunnen promoveren en ik daarna nog één jaar kan meedraaien in de Jupiler Pro League, dan kan ik toch nog eens tonen dat het nog in mij zit”, besluit hij.