Plots nieuws over Dirk Kuyt zorgt voor opschudding in Nederland: "Wij zijn verrast en verbaasd"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Plots nieuws over Dirk Kuyt zorgt voor opschudding in Nederland: "Wij zijn verrast en verbaasd"
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Dirk Kuyt is plots in het middelpunt van een opvallend transferdossier terechtgekomen. Terwijl FC Dordrecht zich voorbereidt op het nieuwe seizoen, kondigde Fenerbahçe hem plots aan als assistent-coach. In Nederland reageerden ze verrast op dat nieuws.

Het wordt even heet voor Dirk Kuyt. De Nederlandse trainer is momenteel actief bij FC Dordrecht, maar plots duikt er bijzonder opvallend nieuws op. De voorbereiding zou normaal gezien op vrijdag starten, maar dat lijkt niet door te gaan.

Fenerbahçe kondigt Kuyt aan

Het opvallende nieuws kwam donderdag vanuit Turkije. Daar werd Ismail Kartal voorgesteld als nieuwe hoofdtrainer van Fenerbahçe, de ex-club van Dirk Kuyt. Alleen bleef het niet bij een normale persconferentie, want directeur Cihan Kamer wou met een leuk nieuwtje komen.

"Ik wil graag het goede nieuws delen dat Dirk Kuyt de eerste assistent wordt. We hebben gisteren met hem gesproken en vonden een akkoord", zei hij. Leuk nieuws voor de Turkse fans, terwijl ze bij FC Dordrecht bijna van hun stoel vielen.

FC Dordrecht reageert verbaasd

"Wij zijn verrast en verbaasd over de berichten die ons vanuit Turkije bereiken dat Dirk overeenstemming bereikt zou hebben met Fenerbahçe", vertelde algemeen directeur Hans de Zeeuw bij AD.

"Dat is voorbarig. Er is geen contract getekend, wel is er contact geweest met zaakwaarnemer Rob Jansen, die zich momenteel in de Verenigde Staten bevindt, over de interesse van Fenerbahçe", besluit de Zeeuw.

VI schrijft op zijn beurt dat Dordrecht wel wil meewerken aan een transfer, maar dat het ook een serieuze vergoeding wil zien van Fenerbahçe. De voormalige Beerschot-coach was als speler drie jaar lang lang actief bij de Turkse topclub. Hij speelde 130 wedstrijden voor hen.

Dit verhaal wordt ongetwijfeld snel vervolgd. AD schrijft bovendien dat de voorbereiding niet zal starten op vrijdag, maar op maandag. Dit omwille van de ontwikkelingen rond de situatie van Kuyt. De komende dagen beloven dan ook bijzonder belangrijk te worden. Zowel in Turkije als in Nederland wacht men op duidelijkheid.

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