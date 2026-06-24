‘Eerste contacten gelegd: wordt dit de verrassende volgende bestemming van Kevin De Bruyne?’

Kevin De Bruyne lijkt nog maar net aan zijn avontuur bij Napoli begonnen, maar in Turkije dromen ze al luidop van een nieuwe toptransfer. Galatasaray zou de Belgische spelmaker zien als de ideale opvolger van clublegende Dries Mertens en heeft volgens buitenlandse media de eerste contacten gelegd.

Galatasaray zoekt opvolger voor Mertens

Met het afscheid van Dries Mertens verliest Galatasaray een van de belangrijkste spelers uit zijn recente geschiedenis. De Turkse topclub is daarom op zoek naar een nieuwe spelmaker die zowel op als naast het veld een leidersrol kan opnemen.

Volgens berichten uit Turkije is Kevin De Bruyne daarbij een van de absolute droomkandidaten. De Belgische middenvelder speelt momenteel bij Napoli, maar Galatasaray zou zijn situatie nauwlettend opvolgen.

Via tussenpersonen zouden de eerste verkennende gesprekken inmiddels hebben plaatsgevonden. Voor de club uit Istanbul zou de komst van De Bruyne een enorme sportieve én commerciële boost betekenen.

Nog steeds een wereldster

Ondanks zijn 34 jaar blijft De Bruyne een van de meest gerespecteerde middenvelders van zijn generatie. De Rode Duivel verzamelde ondertussen 121 interlands en scoorde daarin 37 keer voor België.

Na zijn legendarische periode bij Manchester City maakte hij in de zomer van 2025 de overstap naar Napoli. Daar ligt hij nog één seizoen onder contract. Zijn huidige marktwaarde wordt volgens Transfermarkt geschat op ongeveer acht miljoen euro.





Afgelopen seizoen kwam De Bruyne in de Serie A achttien keer in actie. Daarbij was hij goed voor vijf doelpunten en twee assists. Hoewel die cijfers lager liggen dan tijdens zijn topjaren in Engeland, blijft zijn invloed op het spel onmiskenbaar.

Napoli vormt voorlopig grootste obstakel

Galatasaray beseft dat een transfer niet eenvoudig wordt. Napoli zou niet happig zijn om zijn sterspeler zomaar te laten vertrekken, zeker omdat de Belg nog een doorlopend contract heeft.

Volgens verschillende bronnen hopen de Turken op een onderhandelde contractontbinding tussen speler en club. De Bruyne behoort immers tot de grootverdieners in Napels. Indien Napoli bereid is mee te werken, wil Galatasaray naar verluidt uitpakken met een aantrekkelijk tekenbonus en een stevig salarisvoorstel.

Concurrentie uit de Verenigde Staten

Galatasaray is bovendien niet de enige club die de situatie van De Bruyne opvolgt. Ook vanuit de Verenigde Staten blijft de belangstelling groot. Zowel New York City FC als Chicago Fire werden de voorbije maanden al gelinkt aan de Belgische vedette. Die clubs hopen al langer om een absolute wereldster naar de MLS te halen.

Toch heeft Galatasaray één belangrijk voordeel: de Champions League. De Turkse kampioen speelt volgend seizoen opnieuw op het hoogste Europese niveau, iets wat voor De Bruyne een belangrijke factor zou kunnen zijn.

Voorlopig blijft het bij geruchten en verkennende gesprekken, maar alleen al het idee dat De Bruyne ooit het shirt van Galatasaray zou dragen, doet de Turkse achterban dromen van een nieuwe transferstunt.