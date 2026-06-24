‘Eerste contacten gelegd: wordt dit de verrassende volgende bestemming van Kevin De Bruyne?’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
‘Eerste contacten gelegd: wordt dit de verrassende volgende bestemming van Kevin De Bruyne?’
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Kevin De Bruyne lijkt nog maar net aan zijn avontuur bij Napoli begonnen, maar in Turkije dromen ze al luidop van een nieuwe toptransfer. Galatasaray zou de Belgische spelmaker zien als de ideale opvolger van clublegende Dries Mertens en heeft volgens buitenlandse media de eerste contacten gelegd.

Galatasaray zoekt opvolger voor Mertens

Met het afscheid van Dries Mertens verliest Galatasaray een van de belangrijkste spelers uit zijn recente geschiedenis. De Turkse topclub is daarom op zoek naar een nieuwe spelmaker die zowel op als naast het veld een leidersrol kan opnemen.

Volgens berichten uit Turkije is Kevin De Bruyne daarbij een van de absolute droomkandidaten. De Belgische middenvelder speelt momenteel bij Napoli, maar Galatasaray zou zijn situatie nauwlettend opvolgen.

Via tussenpersonen zouden de eerste verkennende gesprekken inmiddels hebben plaatsgevonden. Voor de club uit Istanbul zou de komst van De Bruyne een enorme sportieve én commerciële boost betekenen.

Nog steeds een wereldster

Ondanks zijn 34 jaar blijft De Bruyne een van de meest gerespecteerde middenvelders van zijn generatie. De Rode Duivel verzamelde ondertussen 121 interlands en scoorde daarin 37 keer voor België.

Na zijn legendarische periode bij Manchester City maakte hij in de zomer van 2025 de overstap naar Napoli. Daar ligt hij nog één seizoen onder contract. Zijn huidige marktwaarde wordt volgens Transfermarkt geschat op ongeveer acht miljoen euro.

Afgelopen seizoen kwam De Bruyne in de Serie A achttien keer in actie. Daarbij was hij goed voor vijf doelpunten en twee assists. Hoewel die cijfers lager liggen dan tijdens zijn topjaren in Engeland, blijft zijn invloed op het spel onmiskenbaar.

Napoli vormt voorlopig grootste obstakel

Galatasaray beseft dat een transfer niet eenvoudig wordt. Napoli zou niet happig zijn om zijn sterspeler zomaar te laten vertrekken, zeker omdat de Belg nog een doorlopend contract heeft.

Volgens verschillende bronnen hopen de Turken op een onderhandelde contractontbinding tussen speler en club. De Bruyne behoort immers tot de grootverdieners in Napels. Indien Napoli bereid is mee te werken, wil Galatasaray naar verluidt uitpakken met een aantrekkelijk tekenbonus en een stevig salarisvoorstel.

Concurrentie uit de Verenigde Staten

Galatasaray is bovendien niet de enige club die de situatie van De Bruyne opvolgt. Ook vanuit de Verenigde Staten blijft de belangstelling groot. Zowel New York City FC als Chicago Fire werden de voorbije maanden al gelinkt aan de Belgische vedette. Die clubs hopen al langer om een absolute wereldster naar de MLS te halen.

Toch heeft Galatasaray één belangrijk voordeel: de Champions League. De Turkse kampioen speelt volgend seizoen opnieuw op het hoogste Europese niveau, iets wat voor De Bruyne een belangrijke factor zou kunnen zijn.

Voorlopig blijft het bij geruchten en verkennende gesprekken, maar alleen al het idee dat De Bruyne ooit het shirt van Galatasaray zou dragen, doet de Turkse achterban dromen van een nieuwe transferstunt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Süper Lig
Süper Lig Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Galatasaray
België
Kevin De Bruyne
Dries Mertens

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/06: De Bruyne - Mertens - Vossen

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/06: De Bruyne - Mertens - Vossen

16:30
Komt ontslag van Garcia eraan, zelfs met zege tegen Nieuw-Zeeland? “Geen weg meer terug”

Komt ontslag van Garcia eraan, zelfs met zege tegen Nieuw-Zeeland? “Geen weg meer terug”

17:10
1
‘Dit zou straf zijn: Europese grootmacht heeft Mandela Keita in het vizier’

‘Dit zou straf zijn: Europese grootmacht heeft Mandela Keita in het vizier’

17:45
WK-LIVE 24/6: Scheids voor België-Nieuw-Zeeland bekend

WK-LIVE 24/6: Scheids voor België-Nieuw-Zeeland bekend

17:56
Argentinië vermijden in de achtste finales of Spanje in de kwartfinales? Opinie

Argentinië vermijden in de achtste finales of Spanje in de kwartfinales?

11:20
11
📷 Dit is het nieuwe thuisshirt van Standard voor het nieuwe seizoen

📷 Dit is het nieuwe thuisshirt van Standard voor het nieuwe seizoen

16:00
📷 OFFICIEEL Club Brugge ziet speler naar Nottingham Forest vertrekken

📷 OFFICIEEL Club Brugge ziet speler naar Nottingham Forest vertrekken

15:40
‘Is dit voldoende? Westerlo krijgt voorstel van 3,8 miljoen euro voor sterkhouder’

‘Is dit voldoende? Westerlo krijgt voorstel van 3,8 miljoen euro voor sterkhouder’

15:20
3
🎥 ‘Wouter Vrancken is nog niet voorgesteld, maar Hearts plukt wel al speler weg uit België’

🎥 ‘Wouter Vrancken is nog niet voorgesteld, maar Hearts plukt wel al speler weg uit België’

15:00
1
Baby op komst? Mishel Gerzig laat horen dat gezin Courtois mogelijk nog uitbreidt De derde helft

Baby op komst? Mishel Gerzig laat horen dat gezin Courtois mogelijk nog uitbreidt

10:00
Verrassend: de Democratische Republiek Congo... doet het zonder zijn Belgische Congolezen

Verrassend: de Democratische Republiek Congo... doet het zonder zijn Belgische Congolezen

12:00
Wie is Vitor Bruno, de vaste rechterhand van Conceiçao die RSC Anderlecht weer op de rails moet krijgen? Analyse

Wie is Vitor Bruno, de vaste rechterhand van Conceiçao die RSC Anderlecht weer op de rails moet krijgen?

14:40
1
Napoli ontvouwt plannen mét De Bruyne en Lukaku én dat laatste is héél goed nieuws voor Anderlecht

Napoli ontvouwt plannen mét De Bruyne en Lukaku én dat laatste is héél goed nieuws voor Anderlecht

06:45
6
‘Anderlecht dacht zijn droomtrainer beet te hebben, tot alles plots kantelde’

‘Anderlecht dacht zijn droomtrainer beet te hebben, tot alles plots kantelde’

14:00
9
📷 OFFICIEEL Cercle Brugge haalt doelpuntenmachine weg bij KRC Genk

📷 OFFICIEEL Cercle Brugge haalt doelpuntenmachine weg bij KRC Genk

13:30
1
‘Transferalarm in Mechelen: Bundesliga lonkt voor sterkhouder van Malinwa’

‘Transferalarm in Mechelen: Bundesliga lonkt voor sterkhouder van Malinwa’

13:00
3
‘Belgische topclubs tonen interesse in ex-speler van Royal Antwerp FC’

‘Belgische topclubs tonen interesse in ex-speler van Royal Antwerp FC’

12:30
‘Club Brugge jaagt op wereldkeeper: wordt dit de stunttransfer van deze zomer?’

‘Club Brugge jaagt op wereldkeeper: wordt dit de stunttransfer van deze zomer?’

10:45
32
Deze Rode Duivel komt in de basis tegen Nieuw-Zeeland: "We hopen dat ons WK niet gedaan is" Interview

Deze Rode Duivel komt in de basis tegen Nieuw-Zeeland: "We hopen dat ons WK niet gedaan is"

06:30
6
De benen zijn even indrukwekkend als die van Lukaku: het profiel dat Garcia over het hoofd ziet? Analyse

De benen zijn even indrukwekkend als die van Lukaku: het profiel dat Garcia over het hoofd ziet?

08:30
4
📷 OFFICIEEL Vorig seizoen bij Beerschot via uitleenbeurt, nu naar Jupiler Pro League

📷 OFFICIEEL Vorig seizoen bij Beerschot via uitleenbeurt, nu naar Jupiler Pro League

10:30
3
📷 OFFICIEEL Kaiserslautern haalt speler weg bij RSC Anderlecht

📷 OFFICIEEL Kaiserslautern haalt speler weg bij RSC Anderlecht

09:12
7
‘Belgische staf in Schotland: dit worden de twee assistenten van Vrancken’

‘Belgische staf in Schotland: dit worden de twee assistenten van Vrancken’

09:00
5
Drama treft Frankrijk op WK: Deschamps verlaat plots het kamp

Drama treft Frankrijk op WK: Deschamps verlaat plots het kamp

08:00
7
‘Niemand zag dit aankomen: Jelle Vossen kiest verrassend voor nieuwe club’

‘Niemand zag dit aankomen: Jelle Vossen kiest verrassend voor nieuwe club’

07:30
6
Op z'n Hollands! Nederlanders nemen geen blad voor de mond ove de (wan)prestaties van de Rode Duivels

Op z'n Hollands! Nederlanders nemen geen blad voor de mond ove de (wan)prestaties van de Rode Duivels

20:00
5
WK-LIVE 23/6: Portugal haalt uit tegen Oezbekistan, CR7 scoort twee keer

WK-LIVE 23/6: Portugal haalt uit tegen Oezbekistan, CR7 scoort twee keer

21:01
Twee basisspelers ontbraken op training van Rode Duivels

Twee basisspelers ontbraken op training van Rode Duivels

02:46
2
Hij moet gewoon spelen tegen Nieuw-Zeeland: Rudi Garcia moet zijn voorzichtigheid overboord smijten

Hij moet gewoon spelen tegen Nieuw-Zeeland: Rudi Garcia moet zijn voorzichtigheid overboord smijten

20:40
4
Terugkeer van Kindermans heeft gevolgen voor Anderlecht: "Er lopen gesprekken met die pion"

Terugkeer van Kindermans heeft gevolgen voor Anderlecht: "Er lopen gesprekken met die pion"

23:00
2
'Saoedische club biedt Leandro Trossard héél véél geld om... in tweede klasse te komen voetballen'

'Saoedische club biedt Leandro Trossard héél véél geld om... in tweede klasse te komen voetballen'

22:30
10
'Fenerbahçe verrast en wil Belgische verdediger redden van de Engelse derde klasse'

'Fenerbahçe verrast en wil Belgische verdediger redden van de Engelse derde klasse'

22:00
5
'Wouter Vrancken kiest voor Schots avontuur en wees daarvoor héél leuke clubs uit Frankrijk én Engeland af'

'Wouter Vrancken kiest voor Schots avontuur en wees daarvoor héél leuke clubs uit Frankrijk én Engeland af'

21:40
2
Geen drie zonder vier? 'José Mourinho wil ook deze sterkhouder uit de Premier League naar Real Madrid halen'

Geen drie zonder vier? 'José Mourinho wil ook deze sterkhouder uit de Premier League naar Real Madrid halen'

21:20
'Na Ordoñez staat ook Tzolis héél dicht bij transfer naar Premier League, Club Brugge pakt twee keer jackpot'

'Na Ordoñez staat ook Tzolis héél dicht bij transfer naar Premier League, Club Brugge pakt twee keer jackpot'

21:00
'Italiaanse derdeklasser stunt met komst van Ronaldinho én... hij wordt als speler geregistreerd'

'Italiaanse derdeklasser stunt met komst van Ronaldinho én... hij wordt als speler geregistreerd'

20:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 1
Torino Torino 23/08 AC Milan AC Milan
Inter Milaan Inter Milaan 23/08 Monza Monza
Venezia Venezia 23/08 Lecce Lecce
AS Roma AS Roma 23/08 Fiorentina Fiorentina
Bologna Bologna 23/08 Lazio Lazio
Frosinone Frosinone 23/08 Juventus Juventus
Parma Parma 23/08 Cagliari Cagliari
Udinese Udinese 23/08 Como Como
Atalanta Atalanta 23/08 Sassuolo Sassuolo
Genoa Genoa 23/08 Napoli Napoli

Nieuwste reacties

Super KVCW Super KVCW over ‘Is dit voldoende? Westerlo krijgt voorstel van 3,8 miljoen euro voor sterkhouder’ Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over ‘Anderlecht dacht zijn droomtrainer beet te hebben, tot alles plots kantelde’ El Malvario El Malvario over Les Diables éliminés dès vendredi ? "J'espère que non..." TIGERMANIA TIGERMANIA over Komt ontslag van Garcia eraan, zelfs met zege tegen Nieuw-Zeeland? “Geen weg meer terug” Green kill Green kill over 📷 OFFICIEEL Cercle Brugge haalt doelpuntenmachine weg bij KRC Genk TIGERMANIA TIGERMANIA over ‘Club Brugge jaagt op wereldkeeper: wordt dit de stunttransfer van deze zomer?’ Joske89 Joske89 over 'Saoedische club biedt Leandro Trossard héél véél geld om... in tweede klasse te komen voetballen' Geert66 Geert66 over Groot verlies voor Antwerp: 'Anderlecht haalt Jean Kindermans terug naar Neerpede' King of Highbury King of Highbury over Drama treft Frankrijk op WK: Deschamps verlaat plots het kamp Albert Dupont Albert Dupont over Rudi Garcia doit jeter sa prudence par-dessus bord : ce changement est inévitable contre la Nouvelle-Zélande Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved