RecordRom en Courtois gaat ook de geschiedenisboeken in

De Rode Duivels hebben niet alleen de groepswinst veiliggesteld op het WK, ook Romelu Lukaku en Thibaut Courtois mochten na de 5-1-zege tegen Nieuw-Zeeland een persoonlijk record vieren.

Lukaku begon opnieuw op de bank, maar had zoals wel vaker niet veel tijd nodig om zijn stempel te drukken. De topschutter aller tijden van de Rode Duivels viel in de 85e minuut in en amper een minuut later hing de bal al tegen de netten.

Op een perfecte voorzet van Nicolas Raskin kopte Big Rom de vierde Belgische treffer binnen. Diep in de blessuretijd legde invaller Alexis Saelemaekers de eindstand vast op 5-1.

Die ruime overwinning, gecombineerd met het 1-1-gelijkspel van Egypte tegen Iran, bezorgde België alsnog de eerste plaats in de groep.

Lukaku alleen recordhouder

Voor Lukaku betekende zijn doelpunt veel meer dan een fraaie statistiek. Het was al zijn 91e treffer in 129 interlands voor de Rode Duivels, maar vooral zijn zesde doelpunt op een WK-eindronde.

Daarmee is hij voortaan alleen recordhouder bij België. Tot vrijdag deelde hij dat record nog met Marc Wilmots, die eveneens vijf keer scoorde op een wereldkampioenschap.



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Bovendien was het voor Lukaku zijn eerste doelpunt op een groot toernooi sinds de kwartfinale van het EK 2021 tegen Italië. In de openingswedstrijd van dit WK had hij wel al een belangrijk aandeel in een Egyptisch owndoelpunt, amper 22 seconden nadat hij was ingevallen.

Ook Courtois schrijft geschiedenis

Niet alleen Lukaku mocht een persoonlijk record vieren. Ook Thibaut Courtois kwam vrijdagavond alleen aan de top van een indrukwekkende ranglijst.

De doelman stond voor de achttiende keer onder de lat op een WK voor België en doet daarmee beter dan Enzo Scifo, die zijn carrière afsloot met zeventien WK-wedstrijden voor de Rode Duivels.

Woensdag krijgt Courtois in de zestiende finales bovendien al de kans om dat record verder aan te scherpen.