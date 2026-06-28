Filip Joos ziet gevaarlijke WK-outsider opduiken: "Wat een fantastische ploeg!"

Ook Filip Joos was de voorbije nacht een aandachtige toeschouwer bij het duel tussen Colombia en Portugal. 0-0 werd het in het Miami Stadium, maar de commentator zag dat Colombia sterk voor de dag kwam. Hij duidt Los Cafeteros zelfs aan als outsider voor de wereldtitel.

Colombia en Portugal maakten in een onderling duel uit wie de groepswinnaar zou worden. De Zuid-Amerikanen kwamen sterk voor de dag en kwamen via Davinson Sánchez dicht bij de beslissende treffer. Zijn goal werd echter afgekeurd vanwege (heel nipt) buitenspel.

Joos is onder de indruk

Door het gelijkspel bleef Colombia wel op kop in groep K. Het verzamelde zeven punten; dat zijn er twee meer dan Portugal, dat dus tweede werd. Filip Joos was onder de indruk van de Colombianen.

"Als je het over dark horses hebt: dit is er ook eentje, hé", vertelde de commentator achteraf bij Sporza Daily. "Ik denk wel dat ze ver kunnen geraken. Ze werden eerste in een groep met Portugal. En dan nog eens oververdiend."

Colombia is een fantastische ploeg

"Ik vond het trouwens een heerlijke 0-0. Het tempo in die wedstrijd... En die Colombianen, wat een fantastische ploeg. Ze doen de gekste dingen op het veld en lieten met Muñoz zelfs hun beste man op de bank", ging Joos verder.

James was zéér goed

James Rodríguez is op zijn 34e nog altijd de grote ster van zijn land. De ex-speler van Real Madrid werd topschutter op het WK van 2014 en kon Joos ook nu meer dan bekoren.

"Hij was zéér goed. Echt opvallend goed", klonk het. "En opeens trok hij zijn broek omhoog. Daar hangen spieren aan, niet normaal". Dan merk je wel waar zijn goeie schot vandaan komt."

Next: Ghana

Colombia stoot door en neemt het in de zestiende finales op tegen Ghana, het nummer drie uit groep L. De Ghanezen verloren hun laatste groepswedstrijd tegen Kroatië, dat dan weer tegen Portugal speelt.

De Colombianen hopen op een historisch WK. Hun beste resultaat tot nu toe was een kwartfinale in 2014. Hun avontuur strandde toen tegen thuisland Brazilië.