Ex-Anderlecht-icoon krijgt speciale rol bij tegenstander Rode Duivels: hij moet brandjes blussen

Woensdag kruisen de Rode Duivels in de zestiende finales de degens met Senegal. Opvallend: bij de Afrikaanse topland speelt een oude bekende uit de Jupiler Pro League een cruciale rol. Cheikhou Kouyaté, jarenlang sterkhouder van Anderlecht, is tegenwoordig een belangrijk lid van de technische staf.

Niet als assistent-coach of tactisch adviseur, maar als de man die de kleedkamer bijeen moet houden. En met wat er de afgelopen weken allemaal gebeurd is, is dat ook geen overbodige luxe.

Brug tussen spelers en staf

Bondscoach Pape Thiaw maakte zelf duidelijk waarom hij Kouyaté opnieuw bij de nationale ploeg haalde. "Ik heb zelf gevraagd om Cheikhou aan de staf toe te voegen", vertelde Thiaw. "Hij is een belangrijke figuur voor deze groep. Hij kent zowel de oudere als de jongere generatie spelers en fungeert als coördinator tussen de spelersgroep en mij."

De voormalige aanvoerder van Senegal moet ervoor zorgen dat de communicatie tussen spelers en technische staf vlot verloopt en dat de harmonie binnen de selectie bewaard blijft.

Rommelt al maanden bij Senegal

Hoewel Senegal zich plaatste voor de knock-outfase, verliep de aanloop naar het WK bijzonder onrustig. Zo deden al maanden geruchten de ronde over onbetaalde WK-premies en de moeizame contractonderhandelingen met bondscoach Pape Thiaw. De spanningen liepen zelfs zo hoog op dat de ploeg met uren vertraging naar het WK vertrok.

Ook over de accommodatie en catering op het basiskamp klonken klachten vanuit de spelersgroep. Daarbovenop sleept de nasleep van de Afrika Cup nog altijd aan. Senegal verloor eerder dit jaar zijn Afrikaanse titel na een controversiële beslissing van de Afrikaanse voetbalbond, terwijl de juridische procedures daarover nog steeds lopen.





En alsof dat nog niet volstond, konden de georganiseerde Senegalese supporters door de strenge Amerikaanse visumregels niet afreizen naar het WK. Aanvoerder Kalidou Koulibaly sprak daar publiekelijk zijn frustratie over uit.

Geen toeval dat Thiaw voor Kouyaté kiest

In zo'n context is het niet verrassend dat Thiaw rekent op iemand als Kouyaté. De voormalige middenvelder geniet enorm veel respect binnen het Senegalese voetbal. Hij droeg jarenlang de aanvoerdersband van de Leeuwen van Teranga en kent vrijwel iedereen binnen de huidige selectie.

Ook in België stond Kouyaté bekend als iemand die groepen kon samenbrengen. Tussen 2009 en 2014 groeide Kouyaté uit tot een absolute publiekslieveling bij Anderlecht. Na een uitleenbeurt aan KV Kortrijk veroverde hij definitief een basisplaats in Brussel en werd hij één van de leiders van paars-wit.

Onder Besnik Hasi speelde hij een belangrijke rol in de opmerkelijke titel van 2014. Anderlecht werkte toen een grote achterstand weg en kroonde zich alsnog tot kampioen.

Naast zijn kwaliteiten op het veld stond Kouyaté ook bekend als de sfeermaker van de kleedkamer. Medespelers omschreven hem steevast als iemand die iedereen meekreeg, conflicten wist te ontmijnen en een natuurlijke leider was.

Exact die kwaliteiten moet hij nu ook inzetten bij Senegal. Woensdag zal Kouyaté dus niet op het veld staan tegen de Rode Duivels, maar achter de schermen kan de voormalige Anderlecht-ster weleens één van de belangrijkste pionnen van de Senegalese WK-selectie zijn.