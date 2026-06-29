Romelu Lukaku doet opvallende bekentenis: "Normaal had ik hier nooit gestaan"

Romelu Lukaku staat woensdag opnieuw voor een bijzondere wedstrijd. De Belgische recordschutter neemt het in de zestiende finales van het WK op tegen Senegal. Maar voor de spits van de Rode Duivels ging het ook over zijn moeilijke seizoen, zijn rol als invaller én de kritiek.

Lukaku beseft dat het duel met Senegal voor sommige ploegmaats extra gevoelig ligt. "Ik begrijp wat Amadou Onana bedoelt als hij zegt dat het voor hem moeilijk is. Voor hem is dat ingewikkeld. Maar wij hebben onze keuze gemaakt om voor België te spelen."

Tegelijk waarschuwde hij voor de kwaliteiten van de tegenstander. "Senegal is een topnatie. Ze hebben heel goede spelers en ook een topcoach."

"Normaal was ik hier nooit geweest"

Lukaku speelde door blessureleed amper een volledig seizoen voetbal en werkte sinds zijn terugkeer nog geen volledige wedstrijd af. Toch was hij op dit WK al beslissend met een doelpunt tegen Nieuw-Zeeland en zijn invalbeurt tegen Egypte, waarin hij meteen een owndoelpunt afdwong.

Zelf kijkt hij daar met enige verwondering naar. "Ik ben gewoon blij dat ik hier ben. Normaal had ik hier nooit geweest. Beslissend zijn in een wedstrijd is natuurlijk geweldig. Ik ga gewoon mee met de flow."

De spits beseft ook dat zijn selectie geen evidentie was. "Ik doe mijn best en ik train hard. Na wat ik vorig seizoen heb meegemaakt... bij elk ander land was ik waarschijnlijk niet eens mee geweest naar dit WK."





"Welke rol dan ook"

Dat hij voorlopig vooral als invaller wordt gebruikt, maakt voor Lukaku weinig uit. "Ik probeer gewoon mijn impact te hebben, welke rol dat ook is."

Dat hij als invaller al twee keer vrijwel meteen beslissend was, schrijft hij niet toe aan toeval. "Wanneer je op de bank zit, heb je veel tijd om de wedstrijd te analyseren. Je ziet waar de ruimtes liggen en wanneer je erin komt, probeer je daar meteen gebruik van te maken. Ik probeer ook veel te communiceren met mijn ploegmaats."

"Ik ben geen has been"

De kritiek aan het adres van de ervaren Rode Duivels liet ook Lukaku niet onberoerd. Nadat bondscoach Rudi Garcia eerder al uithaalde naar commentatoren die zijn leiders als 'has beens' omschreven, reageerde ook de spits zelf. "Nee, ik ben geen has been."

Toch probeert Lukaku zich zo weinig mogelijk bezig te houden met alles wat buiten de spelersgroep wordt gezegd. "Ik heb die kritiek wel gezien, een dag of twee na de wedstrijd. Maar hoe meer je daarmee bezig bent, hoe slechter het wordt."

Dat probeert hij ook door te geven aan de rest van de selectie. "Op een toernooi moet je je niet bezighouden met wat er buiten wordt verteld. Wij moeten gefocust blijven op wat er op het veld gebeurt. Dat is het enige wat telt."

