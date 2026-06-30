Lukaku spreekt - uiteraard - ook over Anderlecht, Coucke, Kindermans... "Daar kan ik verhalen over vertellen"

Romelu Lukaku die spreekt, dan luistert iedereen. Big Rom is een sensatie op en naast het veld. De spits beperkt zich niet tot clichés, maar maakt zelfs van een persconferentie een open gesprek met ontspannen gelach en levendige discussie. Ja, zoals Lukaku hebben we er maar één.

En uiteraard kwam ook Anderlecht ter sprake. Romelu Lukaku mag Anderlecht dan al jaren verlaten hebben, de band met zijn ex-club is nooit verdwenen. Tijdens zijn persconferentie kreeg hij de vraag of eigenaar Marc Coucke hem nog altijd berichten stuurt.

De voorzitter van Anderlecht laat geen wedstrijd van de Rode Duivels passeren zonder zijn voormalige spits een hart onder de riem te steken. "Marc stuurt me voor elke interland een berichtje. Dat doet hij echt altijd. Dat betekent veel voor mij. Hij is iemand die me enorm steunt."

Niet alleen Coucke onderhoudt nauw contact met Lukaku. Ook Jean Kindermans, jarenlang het gezicht van de jeugdopleiding van Anderlecht, blijft een vertrouwenspersoon voor de spits. "Jean is er ook altijd voor mij geweest. En ik ben oprecht blij dat hij opnieuw bij Anderlecht aan de slag is. Dat is heel goed nieuws voor de club."

Emotionele weerzien met oude buurman

Woensdag wacht Senegal, waar ook een oude bekende deel uitmaakt van de technische staf. Cheikhou Kouyaté is er tegenwoordig de verbindingsman tussen spelersgroep en coach. Voor Lukaku is hij veel meer dan een ex-collega. "Cheikhou was vroeger mijn buurman in Brussel. Toen ik zestien was, nam hij me mee naar de trainingen zodra hij zijn rijbewijs had."

Daar moest Lukaku zelf hard om lachen. "Over dat rijbewijs kan ik heel wat verhalen vertellen, maar die ga ik vandaag niet prijsgeven. Ik was trouwens degene die hem altijd liet wachten op de parking."



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Voor de wedstrijd zoekt hij Kouyaté bewust niet op. "Dat zou te emotioneel zijn. We zullen elkaar na de match uitgebreid kunnen bijpraten."

Ook kritisch voor zichzelf

Lukaku kreeg ook de vraag hoe hij zijn eigen WK tot dusver beoordeelt. De spits dacht opvallend lang na voor hij antwoordde. "Persoonlijk geef ik mezelf een acht op tien. Als je bekijkt waar ik vandaan kom na zo'n moeilijk seizoen, ben ik daar tevreden mee."

Voor de ploeg ligt de lat nog iets hoger. "Als team zitten we aan een zeven op tien. We kunnen nog beter. Soms spelen we te veel vanuit emotie en willen we te snel vooruit. Op bepaalde momenten moeten we gewoon wat rustiger blijven, de bal in de ploeg houden en wachten tot de ruimtes vanzelf ontstaan."