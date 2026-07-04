Amerikaanse analist ziet groot voordeel VS tegen Rode Duivels: "Wij zijn véél atletischer dan België"

Het geloof in een stunt tegen de Rode Duivels is bijzonder groot in de Verenigde Staten. In aanloop naar de achtste finale wordt de Amerikaanse ploeg door verschillende analisten zelfs naar voren geschoven als favoriet. Opvallend daarbij is de overtuiging dat de VS België op fysiek vlak overklast.

Voormalig Amerikaans ex-international Stuart Holden, tegenwoordig een van de vaste analisten bij Fox Sports, is bijzonder optimistisch over de kansen van zijn land. Volgens hem beschikt de Amerikaanse selectie over een belangrijk wapen dat België pijn kan doen. "Wij zijn atletisch beter dan België. Dat is de kracht van ons team. We kunnen België overmeesteren en letterlijk overlopen", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Atletisch vermogen gaat de doorslag geven

Holden verwacht dat de fysieke intensiteit een doorslaggevende factor kan worden. "Technisch gezien heeft België misschien enkele spelers die individueel iets sterker zijn, maar onze spirit, onze identiteit, onze samenhorigheid en vooral ons atletisch vermogen geven ons een voordeel. Daarom is de VS voor mij zelfs een lichte favoriet."

Volgens de voormalige middenvelder speelt ook de leeftijdsopbouw van beide selecties een rol. Hij verwijst daarbij naar de Belgische gouden generatie, die volgens hem haar beste jaren achter zich heeft. "In 2018 had België een fantastische ploeg met spelers als Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Eden Hazard.

Nu zijn De Bruyne en Lukaku er nog altijd, maar het zijn niet meer dezelfde spelers. Hoe langer een toernooi duurt, hoe meer dat volgens mij in het voordeel speelt van ploegen met spelers die volop in hun fysieke piek zitten. Dat geldt voor de Verenigde Staten."

Volkslied enorm luid

Opvallend genoeg noemt Holden Senegal een moeilijkere tegenstander dan België. "Senegal beschikt over dezelfde fysieke kwaliteiten als wij. België heeft dat veel minder. Daarom denk ik dat deze wedstrijd ons beter ligt. Als wij onze intensiteit kunnen opleggen, maken we een grote kans."



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Naast het sportieve aspect rekent Holden ook op de steun van het thuispubliek. De achtste finale wordt afgewerkt in Seattle, waar meer dan 80.000 Amerikaanse fans worden verwacht. "De sfeer zal ongelooflijk zijn. Het volkslied zal luid weerklinken en ook na de wedstrijd zal het publiek een enorme rol spelen. Zo'n omgeving kan een wedstrijd beïnvloeden. België wacht dus niet alleen een sterke tegenstander, maar ook een bijzonder vijandige atmosfeer."

