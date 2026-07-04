Amerikaanse analist ziet groot voordeel VS tegen Rode Duivels: "Wij zijn véél atletischer dan België"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
Amerikaanse analist ziet groot voordeel VS tegen Rode Duivels: "Wij zijn véél atletischer dan België"
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Het geloof in een stunt tegen de Rode Duivels is bijzonder groot in de Verenigde Staten. In aanloop naar de achtste finale wordt de Amerikaanse ploeg door verschillende analisten zelfs naar voren geschoven als favoriet. Opvallend daarbij is de overtuiging dat de VS België op fysiek vlak overklast.

Voormalig Amerikaans ex-international Stuart Holden, tegenwoordig een van de vaste analisten bij Fox Sports, is bijzonder optimistisch over de kansen van zijn land. Volgens hem beschikt de Amerikaanse selectie over een belangrijk wapen dat België pijn kan doen. "Wij zijn atletisch beter dan België. Dat is de kracht van ons team. We kunnen België overmeesteren en letterlijk overlopen", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Atletisch vermogen gaat de doorslag geven

Holden verwacht dat de fysieke intensiteit een doorslaggevende factor kan worden. "Technisch gezien heeft België misschien enkele spelers die individueel iets sterker zijn, maar onze spirit, onze identiteit, onze samenhorigheid en vooral ons atletisch vermogen geven ons een voordeel. Daarom is de VS voor mij zelfs een lichte favoriet."

Volgens de voormalige middenvelder speelt ook de leeftijdsopbouw van beide selecties een rol. Hij verwijst daarbij naar de Belgische gouden generatie, die volgens hem haar beste jaren achter zich heeft. "In 2018 had België een fantastische ploeg met spelers als Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Eden Hazard.

Nu zijn De Bruyne en Lukaku er nog altijd, maar het zijn niet meer dezelfde spelers. Hoe langer een toernooi duurt, hoe meer dat volgens mij in het voordeel speelt van ploegen met spelers die volop in hun fysieke piek zitten. Dat geldt voor de Verenigde Staten."

Volkslied enorm luid

Opvallend genoeg noemt Holden Senegal een moeilijkere tegenstander dan België. "Senegal beschikt over dezelfde fysieke kwaliteiten als wij. België heeft dat veel minder. Daarom denk ik dat deze wedstrijd ons beter ligt. Als wij onze intensiteit kunnen opleggen, maken we een grote kans."

Lees ook... Hallucinant: ticketprijzen voor België-VS schieten door het dak

Naast het sportieve aspect rekent Holden ook op de steun van het thuispubliek. De achtste finale wordt afgewerkt in Seattle, waar meer dan 80.000 Amerikaanse fans worden verwacht. "De sfeer zal ongelooflijk zijn. Het volkslied zal luid weerklinken en ook na de wedstrijd zal het publiek een enorme rol spelen. Zo'n omgeving kan een wedstrijd beïnvloeden. België wacht dus niet alleen een sterke tegenstander, maar ook een bijzonder vijandige atmosfeer."
 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Verenigde Staten - België live op Voetbalkrant.com vanaf 02:00 (07/07).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Verenigde Staten

Meer nieuws

Dodi Lukebakio verdedigt 'broer' met hand en tand en geeft ook uitleg voor mindere vorm

Dodi Lukebakio verdedigt 'broer' met hand en tand en geeft ook uitleg voor mindere vorm

20:40
Wat is de rol van Axel Witsel op dit WK? "Papi? Nee hé!" - Soort van assistent ook

Wat is de rol van Axel Witsel op dit WK? "Papi? Nee hé!" - Soort van assistent ook

19:40
1
Familiedrama treft Belgische commentator in de VS, Witsel en Lukebakio brengen steun over

Familiedrama treft Belgische commentator in de VS, Witsel en Lukebakio brengen steun over

19:20
Hallucinant: ticketprijzen voor België-VS schieten door het dak

Hallucinant: ticketprijzen voor België-VS schieten door het dak

13:20
1
"We kunnen België overmeesteren en letterlijk overlopen"

"We kunnen België overmeesteren en letterlijk overlopen"

16:10
9
 Harry Kane en co vrezen slapeloze nacht voor clash met gastland

 Harry Kane en co vrezen slapeloze nacht voor clash met gastland

20:20
Verrassing van formaat: Arsenal heeft akkoord met club over... Leandro Trossard

Verrassing van formaat: Arsenal heeft akkoord met club over... Leandro Trossard

17:40
1
Juventus neemt opvallende beslissing over Loïs Openda

Juventus neemt opvallende beslissing over Loïs Openda

15:00
1
Frankrijk krijgt heel slecht nieuws vlak voor duel met Paraguay

Frankrijk krijgt heel slecht nieuws vlak voor duel met Paraguay

18:30
Steven Defour zou stevig ingrijpen en Vanaken uit ploeg halen bij Rode Duivels: dit is waarom

Steven Defour zou stevig ingrijpen en Vanaken uit ploeg halen bij Rode Duivels: dit is waarom

14:00
11
Gent speelt gelijk met kapitein Burgess - Standard houdt schietoefeningen

Gent speelt gelijk met kapitein Burgess - Standard houdt schietoefeningen

18:59
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/07: Olaigbe

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/07: Olaigbe

17:20
Slecht nieuws? Supercomputer voorspelt volgende tegenstander Rode Duivels en kans op eindwinst

Slecht nieuws? Supercomputer voorspelt volgende tegenstander Rode Duivels en kans op eindwinst

12:40
1
OFFICIEEL: Belgisch talent vervangt Julien Duranville bij FC Basel

OFFICIEEL: Belgisch talent vervangt Julien Duranville bij FC Basel

17:20
Eerste oefenmatch geen succes: Vítor Bruno kiest meteen voor opvallende experimenten bij Anderlecht

Eerste oefenmatch geen succes: Vítor Bruno kiest meteen voor opvallende experimenten bij Anderlecht

16:10
4
Thomas Meunier versiert transfer op het WK

Thomas Meunier versiert transfer op het WK

11:00
1
🎥 Belgisch talent van PSV eist hoofdrol op in eerste oefenmatch van Antwerp

🎥 Belgisch talent van PSV eist hoofdrol op in eerste oefenmatch van Antwerp

15:30
1
Rode Duivels nemen afscheid van opvallende pion: "Dankbaar dat je bij ons was"

Rode Duivels nemen afscheid van opvallende pion: "Dankbaar dat je bij ons was"

10:30
FIFA stond op punt WK-kraker helemaal om te gooien

FIFA stond op punt WK-kraker helemaal om te gooien

14:30
WK 2026: alle achtste finales én mogelijke weg van België

WK 2026: alle achtste finales én mogelijke weg van België

09:30
Opvallend: drie basisspelers trainen niet mee bij Rode Duivels

Opvallend: drie basisspelers trainen niet mee bij Rode Duivels

07:20
'STVV pakt uit met komst van 'Best Young Player' van Japan'

'STVV pakt uit met komst van 'Best Young Player' van Japan'

12:00
Anderlecht denkt aan miljoenenpiste uit de MLS

Anderlecht denkt aan miljoenenpiste uit de MLS

11:30
4
WK-LIVE 4/7: Alle 1/8e finales bekend en Rode Duivels nemen afscheid

WK-LIVE 4/7: Alle 1/8e finales bekend en Rode Duivels nemen afscheid

10:45
Jackpot voor KV Mechelen: middenvelder voor 6 miljoen euro naar Engeland

Jackpot voor KV Mechelen: middenvelder voor 6 miljoen euro naar Engeland

10:00
5
Deze Rode Duivel krijgt de bediening niet meer in handen: "We hebben hem op de bank gezet"

Deze Rode Duivel krijgt de bediening niet meer in handen: "We hebben hem op de bank gezet"

22:25
2
Acht spelers positief getest bij dopingcontrole op het WK

Acht spelers positief getest bij dopingcontrole op het WK

08:55
Geen enkel schot op doel: Colombia heeft geen kind aan Ghana

Geen enkel schot op doel: Colombia heeft geen kind aan Ghana

08:25
1
Nu is het zeker of VS-spits Balogun mag spelen tegen Rode Duivels of niet: dit is beslissing van de FIFA

Nu is het zeker of VS-spits Balogun mag spelen tegen Rode Duivels of niet: dit is beslissing van de FIFA

03/07
Van der Elst is hard voor Rode Duivel met torenhoge verwachtingen: "Tot nu toe is het niets dit toernooi"

Van der Elst is hard voor Rode Duivel met torenhoge verwachtingen: "Tot nu toe is het niets dit toernooi"

21:55
7
Argentinië en Messi ontsnappen na ongeziene WK-thriller tegen Kaapverdië

Argentinië en Messi ontsnappen na ongeziene WK-thriller tegen Kaapverdië

07:54
1
In maart speelden de Rode Duivels de VS nog van het veld: wat is er veranderd intussen? Analyse

In maart speelden de Rode Duivels de VS nog van het veld: wat is er veranderd intussen?

03/07
2
'KAA Gent heeft Deens spits op de radar, maar moet de concurrentie aangaan met Serie A-club'

'KAA Gent heeft Deens spits op de radar, maar moet de concurrentie aangaan met Serie A-club'

07:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/07: Ejuke - Postecoglou - Onana - Brown - Ake - Allegri - Moreira

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/07: Ejuke - Postecoglou - Onana - Brown - Ake - Allegri - Moreira

23:30
Moesten de Duivels nu zo zwoegen tegen deze ploeg? Egypte ontsnapt na penalty's, geen heldenrol voor Ryan

Moesten de Duivels nu zo zwoegen tegen deze ploeg? Egypte ontsnapt na penalty's, geen heldenrol voor Ryan

22:55
'Anderlecht klaar om te shoppen in La Liga en bereidt bod van 4 miljoen euro op ex-speler Antwerp voor'

'Anderlecht klaar om te shoppen in La Liga en bereidt bod van 4 miljoen euro op ex-speler Antwerp voor'

23:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 1/16 Finales
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 0-1 Canada Canada
Brazilië Brazilië 2-1 Japan Japan
Duitsland Duitsland 1-1P Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 1-1P Marokko Marokko
Ivoorkust Ivoorkust 1-2 Noorwegen Noorwegen
Frankrijk Frankrijk 3-0 Zweden Zweden
Mexico Mexico 2-0 Ecuador Ecuador
Engeland Engeland 2-1 DR Congo DR Congo
België België 3-2* Senegal Senegal
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-0 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Spanje Spanje 3-0 Oostenrijk Oostenrijk
Portugal Portugal 2-1 Kroatië Kroatië
Zwitserland Zwitserland 2-0 Algerije Algerije
Australië Australië 1-1P Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 3-2* Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Colombia Colombia 1-0 Ghana Ghana

Nieuwste reacties

Bierbrood Bierbrood over Amerikaanse analist ziet groot voordeel VS tegen Rode Duivels: "Wij zijn véél atletischer dan België" Eldonte Eldonte over "Dit zie ik graag!" - Bondscoach Garcia komt terug op heel opmerkelijk moment in de match We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Club Brugge draait achterstand om, KRC Genk maakt indruk Geert66 Geert66 over 'Anderlecht troeft Cercle af en legt bod van zeven miljoen euro neer in Italië' Dostojewski Dostojewski over "We kunnen België overmeesteren en letterlijk overlopen" mantoch mantoch over Wat is de rol van Axel Witsel op dit WK? "Papi? Nee hé!" - Soort van assistent ook Soloria Soloria over Eerste oefenmatch geen succes: Vítor Bruno kiest meteen voor opvallende experimenten bij Anderlecht theojana theojana over KV Mechelen neemt opvallende besluiten: verdediger mag blijven, spits moet weg André Coenen André Coenen over Standard zet belangrijke stap richting overname theojana theojana over Jackpot voor KV Mechelen: middenvelder voor 6 miljoen euro naar Engeland Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved