Dodi Lukebakio verdedigt 'broer' met hand en tand en geeft ook uitleg voor mindere vorm

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Dodi Lukebakio verdedigt 'broer' met hand en tand en geeft ook uitleg voor mindere vorm
Foto: © photonews
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Jeremy Doku gaat voorlopig onzichtbaar door het WK 2026. Dodi Lukebakio, die hem zeer goed kent, sprak over zijn situatie. En verdedigde hem met vuur. De twee zijn dan ook - samen met Koni De Winter - onafscheidelijk. Als je de ene ziet, zie je de andere twee.

Geen enkele beslissende actie in drie wedstrijden en al in de 55e minuut naar de kant tegen Senegal, op een moment dat de ploeg in de touwen hing: het toernooi van Jeremy Doku is voorlopig eerder een natte voetzoeker dan een vuurwerkspektakel op 4 juli. Dat heeft verschillende oorzaken, zoals we recent al aangaven.

Dodi Lukebakio is een van de Duivels die het dichtst bij Doku staan en had het zaterdag in het trainingscentrum van Renton over zijn situatie. "Jeremy is in deze selectie bijna een broer voor mij geworden. Ik weet dat jullie veel van hem verwachten en hij is heel belangrijk voor ons", erkende de winger van Benfica.

"Maar we mogen niet vergeten dat zijn situatie erg moeilijk was. Hij was ook echt heel ziek, heeft amper kunnen trainen. Hij kon amper ademen. Hij komt van ver en werkt keihard, dat kan ik jullie verzekeren", zegt Lukebakio. "Jeremy weet wat hij moet verbeteren, maar ik maak me geen zorgen om hem. Gezien wat hij heeft meegemaakt is dit normaal, en het zal alleen maar beter worden."

Jeremy Doku voelt zich beter, zegt Dodi Lukebakio

Volgens Lukebakio gaat het met de ster van Manchester City al beter dan voor de match tegen Senegal. "Ja, het gaat beter. Hij is door enorm veel emoties gegaan, is papa geworden en heeft die heen-en-terugreis gemaakt, dat heeft hem niet geholpen", herinnert zijn vriend.

Lukebakio Dodi
© photonews

"Ik ben er echt van overtuigd dat hij deze Wereldbeker nog veel gaat betekenen voor de nationale ploeg. De omstandigheden waren uitzonderlijk en hij blijft ook maar een mens. Ik begrijp de kritiek, maar alstublieft: steun hem", besloot Dodi Lukebakio... die in zekere zin natuurlijk zelf ook een concurrent is van Doku.

Doku op de bank... voor zijn vriend Dodi?

Zo wil Lukebakio er niet naar kijken. "Zijn we concurrenten? Ja en nee. Hij speelt links, ook al is het waar dat we allemaal links én rechts kunnen spelen. Maar we praten daar niet echt over", zegt hij. Het is hoe dan ook moeilijk voor te stellen dat Garcia niet bijstuurt, en Leandro Trossard gaat er niet uit.

"Is het echt belangrijk om het daarover te hebben?", reageert Lukebakio geprikkeld. "We zijn een team, het collectief telt. En natuurlijk wil elke speler spelen. Maar als je niet in de basis staat, wil dat niet zeggen dat de coach niet op je rekent, dat hebben we tegen Senegal gezien."

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Dodi Lukebakio

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