FIFA stond op punt WK-kraker helemaal om te gooien

De achtste finale tussen Mexico en Engeland gaat door op het geplande tijdstip. De FIFA heeft het idee laten varen om het aftraptijdstip aan te passen, ondanks de aangekondigde onweders en hevige regenval in Mexico-Stad.

Uiteindelijk is er geen onzekerheid meer. De achtste finale tussen Mexico en Engeland wordt in de nacht van zondag op maandag om 2 uur (Belgische tijd) gewoon afgewerkt, zoals in het schema voorzien. Ondanks de weerszorgen heeft de FIFA beslist het aanvangsuur niet te wijzigen.

In de Verenigde Staten gebeurde het al tijdens dit WK 2026

In de Verenigde Staten schrijven de veiligheidsregels bijvoorbeeld voor dat een wedstrijd moet worden stilgelegd als er bliksem wordt gedetecteerd binnen een straal van 13 kilometer rond het stadion. Dat protocol is tijdens dit WK toegepast. De wedstrijd tussen Frankrijk en Irak werd wegens het noodweer met twee uur uitgesteld.

Onweer voorspeld, maar beide bonden weigeren de aftrap te vervroegen

In Mexico-Stad worden onweer en felle regen verwacht, waardoor de FIFA zelfs overwoog om de aftrap naar zondagavond te vervroegen. Die optie werd grondig bekeken, maar stuitte op reactie van beide ploegen. Zowel de Engelsen als de Mexicanen lieten weten dat zo’n ingreep hun voorbereiding volledig zou verstoren.

Uiteindelijk toch geen wijziging

Door dat verzet liet de FIFA het idee varen. Volgens de BBC was er al een communiqué in de maak om de wijziging aan te kondigen, maar dat plan werd uiteindelijk opgeborgen. Bestuurders van beide bonden overlegden met de wereldvoetbalbond om het oorspronkelijke tijdstip te behouden, en dat verzoek werd ingewilligd.



De aftrap blijft dus om 2 uur ’s nachts, al kan niemand garanderen dat de wedstrijd zonder onderbreking zal verlopen. De organisatoren volgen de weersontwikkelingen tot op het laatste moment op. Mexico en Engeland kunnen zich intussen op het duel concentreren. De winnaar neemt het op tegen de winnaar van Brazilië–Noorwegen.