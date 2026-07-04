Frankrijk krijgt heel slecht nieuws vlak voor duel met Paraguay

Frankrijk zal het tegen Paraguay opnemen in de achtste finales, maar zonder Aurélien Tchouaméni. De middenvelder van Real Madrid kampt met een dijblessure en is niet inzetbaar voor deze wedstrijd.

Het wordt wat lastiger voor de Franse nationale ploeg, amper enkele uren voor hun achtste finale. Les Bleus nemen het zaterdagavond om 23 uur in Philadelphia op tegen Paraguay, maar ze moeten het doen zonder Aurélien Tchouaméni volgens het Franse medium RMC Sport. De middenvelder liep tijdens de laatste training een dijblessure op.

Een sterkhouder minder voor deze achtste finale

Onmisbaar op het middenveld, brengt Tchouaméni power in de balrecuperatie, stabiliteit voor de defensie en veel rust in de opbouw. Gelukkig voor Didier Deschamps lijken de eerste berichten geruststellend. Hij liep een dijblessure op, maar het zou niet om een zware blessure gaan.

Terug in de kwartfinale?

Om die afwezigheid op te vangen, zal Deschamps naar verwachting vertrouwen op Manu Koné, die naast Adrien Rabiot op het middenveld wordt verwacht. Zijn forfait geldt alleen voor deze achtste finale en hij zou binnen vier dagen weer kunnen aansluiten bij de groep, op voorwaarde dat Frankrijk zich plaatst voor de kwartfinale.

Paraguay zorgde voor de stunt tegen Duitsland

Paraguay komt niet om zomaar mee te doen. Door Duitsland na strafschoppen uit te schakelen, toonde dit elftal een ijzeren mentaliteit en een voorliefde voor grote wedstrijden. Het wordt geen wandeling in het park voor Frankrijk; er zal gevochten moeten worden om door te gaan.