🎥 Twee voormalige Anderlecht-spelers schitteren aan andere kant van de wereld

Op duizenden kilometers van Anderlecht zijn Nicolae Stanciu en Frank Acheampong tegenwoordig ploegmaats bij het Chinese Dalian Yingbo. En ook daar laten ze nog mooie dingen zien, tot groot plezier van de fans van de Chinese Super League.

De ene kwam bij Anderlecht aan als de duurste transfer uit de clubgeschiedenis en zal herinnerd worden als een van de grootste ontgoochelingen, de andere sloop op zijn tenen de A-kern binnen en maakte indruk met zijn versnellingen en cruciale Europese goals: Nicolae Stanciu en Frank Acheampong hebben bij Sporting niet dezelfde herinneringen achtergelaten, maar delen wel één ding: ze spelen allebei in de Chinese competitie.

Ploegmaats nu ook samen van waarde in China

De twee ex-spelers van paars-wit zijn zelfs ploegmaats bij Dalian Yingbo, momenteel derde in de Chinese Super League. Stanciu en Acheampong zijn twee van de buitenlandse spelers in de kern en zijn dus echte smaakmakers; de Roemeen draagt bovendien de aanvoerdersband.

Na twee nederlagen op rij moesten ze hun verantwoordelijkheid opnemen om die negatieve spiraal te doorbreken. En die boodschap kwam luid en duidelijk aan, want de twee voormalige ploegmaats van het Lotto Park lagen aan de basis van de eerste goal van hun team.

Acheampong legt Stanciu de bal panklaar

Toen Dalian vlak voor rust met 0-1 achterstond tegen Wuhan Three Towns, dook Acheampong plots op links op: hij schakelde twee tegenstanders uit en legde de bal vervolgens terug voor Stanciu. De Roemeense international deed de rest met een knappe, gerichte aanname als lichaamsbeweging en werkte daarna buiten het bereik van de doelman af.

Dalian Yingbo kwam zo langszij en won uiteindelijk met 3-2. Chengdu Rongcheng, leider in de competitie, lijkt met zijn voorsprong van 15 punten dan wel al onbereikbaar, maar deze zege is daarom niet minder belangrijk om voorsprong te houden op de achtervolgers net onder het podium.