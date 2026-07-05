Nieuwkomers Union maken indruk, wat met OH Leuven en Beveren?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Nieuwkomers Union maken indruk, wat met OH Leuven en Beveren?
Foto: © photonews
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L'Union Saint-Gilloise heeft zondag in Nijlen haar tweede oefenmatch ruim gewonnen. Het legde de Roemenen van FCSB met 4-0 over de knie dankzij goals van Biondic, Florucz, Sylla en Fuseini. Zo tankt Union vertrouwen richting de Belgische Supercup in het Jan Breydelstadion en de competitiestart.

Union SG - FCSB 4-0

De voorbereiding van Union Saint-Gilloise is sterk begonnen. Na de eerste ruime zege in Diegem (0-7) heeft de vicekampioen zich ook tegen FCSB overtuigend doorgezet: 4-0, zondag in Nijlen, tussen Herentals en Antwerpen.

Met de nieuwkomers Nikki Havenaar (centrale verdediger), Nohim Chibani (centrale verdediger) en Darius Olaru (aanvallende middenvelder), ex-speler van de bezoekers uit Boekarest, in de basis stonden de Unionisten aan de rust al 2-0 voor na goals van Mateo Biondic en Raul Florucz.

In de tweede helft kwamen onder meer Ondrej Kricfalusi (middenvelder) en Ilan Hurtevent (rechterflank) in actie, net als Ivan Pavlic. De 24-jarige middenvelder kwam vorige zomer over van Paços de Ferreira (Portugal), maar speelde tot dusver nog geen minuut in een officiële wedstrijd.

En opnieuw sloeg Union toe in de slotfase, met nog twee doelpunten via Massiré Sylla (3-0, 84e) en Mohammed Fuseini (4-0, 86e). Een ruime overwinning dus voor Union tegen FCSB, dat vorig seizoen achtste werd in de Roemeense competitie en via de barrages na de Relegation Play-offs een ticket voor de Conference League afdwong.

Welke Union-spelers kwamen in actie tegen FCSB?

De opstelling van Union in de eerste helft : Scherpen - Chibani, Havenaar, Sykes - Patris, Van de Perre, Zorgane, Olaru, Guilherme Smith - Biondic, Florucz
De opstelling van Union in de tweede helft : Chambaere - Mac Allister, Sylla, Leysen - Hurtevent, Schoofs, Kricfalusi, Pavlic, Niang - Ait El Hadj, Fuseini

OH Leuven - Crossing Schaarbeek 7-0 en Beveren - Beveren 1-8

OH Leuven speelde een pittig duel tegen Crossing Schaarbeek dit weekend. De Leuvenaars hielden schietoefeningen en wonnen met niet minder dan 7-0. Kyan Vaesen (2), Ewoud Pletinckx en Davis Opoku scoorden de Leuvense doelpunten voor rust.

Na de pauze duwden Viktor Damjanic, William Balikwisha en Siebe Schrijvers nog door tot 7-0.  In een duel tussen SK Beveren en KSK Beveren was de eersteprovincialer niet opgewassen tegen de promovendus uit de Jupiler Pro League. Het werd liefst 1-8.

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